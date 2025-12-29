Yeniçağ Gazetesi
29 Aralık 2025 Pazartesi
İstanbul
Anasayfa Magazin Güllü’nün oğlundan canlı yayında çarpıcı açıklamalar: 'Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır'

Güllü’nün oğlundan canlı yayında çarpıcı açıklamalar: 'Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır'

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşirken, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter katıldığı canlı yayında ablasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yağız "Ablamın böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri vardır, katil ise Kervan için yapmıştır" dedi.

Arabesk müziğinin kraliçesi olan Güllü’nün ölümü tüm Türkiye’yi derin bir yasa boğmuştu. Ölümüyle ilgili soruşturma sürerken ünlü sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter AHaber canlı yayınında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

‘ABLAM KATİLSE BUNU KERVAN İÇİN YAPMIŞTIR’

Şu an tutuklu bulunan ablası Tuğyan Ülkem Gülter hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Yağız Gülter, "Ablam hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek biridir. Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem; ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri de vardır. Herkes gibi benim de gerçeğin ortaya çıkmasını istemem doğam. Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır" dedi.

‘ANNEM KERVAN'I SEVMEZDİ’

Annesi, ablası ve ablasının erkek arkadaşı Kervan arasında uzun süredir ciddi bir gerilim yaşandığını iddia eden Yağız Gülter, özellikle annesi ile Kervan'ın arasının çok kötü olduğunu belirtti. Gülter, annesinin uzun zamandır Kervan'ı sevmediğini ileri sürdü.

Ayrıca Yağız Gülter, ablası Tuğyan’ın bir gün ablasının mutfak camından intihar girişiminde bulunduğunu o gün ise Tuğyan, Kervan ve annesinin arasını kendisinin topladığını söyledi.

Yağız Gülter, ablası Tuğyan'ı önümüzdeki haftalarda cezaevinde ziyaret edeceğini de açıkladı.

‘KARŞISINDAKİ NE İSTİYORSA HER ŞEYİ YAPAR’

Yağız annesi Güllü’nün pencereden düşme haberini aldıktan sonra, ilk olarak yaşananları kaza olarak değerlendirdiğini ablasının kendisini çığlık atarak aradığını söyledi.

Gülter, "Ablam ilişkileri anlamında daha güçsüz karakterde, karşısındaki ne istiyorsa her şeyi yapar" dedi.

CAMI KIRARAK EVE NEDEN GİRDİ?

Yağız Gülter, annesinin öldüğü gün eve neden camı kırarak girdiğini ise, kapı şifresini bilmediğini ve ablası dahil çevresinden öğrenemediğini söyledi.

‘AKLIMDA TEK BİR İHTİMAL VAR’

Tuğberk Yağız Gülter, "'Neden annem öldürülsün sorusu/şüphesi aklıma geldiğinde tek bir ihtimal var. Kervan, ablama 'Annen olduğun sürece bizim ilişkimiz olmaz' demiş" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin kapalı terasından düşerek hayatını kaybetti.

Evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuştu.

Oğlu sosyal medya hesabından “Üzücü bir haber paylaşmak istiyorum. Annem değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik. Sosyal medyada dolaşan intihar haberleri asılsızdır. Başımız sağ olsun” açıklamasında bulunmuştu.

İNTİHAR İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Güllü’nün ölümünün ardından intihar ettiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddia ise kısa sürede yalanlandı. Ünlü sanatçının asistanı, Gel Konuşalım programına bağlanarak “Kesinlikle intihar değil. Çok keyifli bir gece geçiriyordu, dengesini kaybedip düştü. O sırada kızı yanındaydı, evde misafirleri vardı. Roman havası eşliğinde oynuyorlardı. Bizim evlerimiz en üst kat. Büyük ve sürgülü ve alçak camlarımız. Dengesini kaybedip düşüyor. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Henüz otopsisi yapılmadı. Olay yeri inceleme zeminde kayganlık tespit etti olay yeri inceleme” ifadelerini kullanmıştı.

TÜM OKLAR KIZI VE KIZININ ARKADAŞINDA TOPLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova'ya getirilmişti. Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Sultan Nur Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki yaşadığı ikamete götürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ile 2 kişi de, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Güllü'nün, kızı tarafından yüzü cama dönük iken itildiğini ifade eden Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenildi.

UYUŞTURUCU TEST SONUCU AÇIKLANDI

Devam eden soruşturma kapsamında, 24 Kasım 2025 tarihinde Güllü’nün olay akşamı evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Uludan, uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için saç örnekleri alınıp, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Gülter ile Ulu'nun saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucuya rastlanmadı. Bursa Adli Tıp Kurumu test sonucunu, 9 Aralık tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi.

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

