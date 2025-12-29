Güllü’nün oğlundan canlı yayında çarpıcı açıklamalar: 'Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır'

Arabesk müziğinin kraliçesi olan Güllü’nün ölümü tüm Türkiye’yi derin bir yasa boğmuştu. Ölümüyle ilgili soruşturma sürerken ünlü sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter AHaber canlı yayınında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
‘ABLAM KATİLSE BUNU KERVAN İÇİN YAPMIŞTIR’
Şu an tutuklu bulunan ablası Tuğyan Ülkem Gülter hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Yağız Gülter, "Ablam hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek biridir. Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem; ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri de vardır. Herkes gibi benim de gerçeğin ortaya çıkmasını istemem doğam. Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır" dedi.