Güllü’nün oğlundan canlı yayında çarpıcı açıklamalar: 'Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır'

‘ANNEM KERVAN'I SEVMEZDİ’

Annesi, ablası ve ablasının erkek arkadaşı Kervan arasında uzun süredir ciddi bir gerilim yaşandığını iddia eden Yağız Gülter, özellikle annesi ile Kervan'ın arasının çok kötü olduğunu belirtti. Gülter, annesinin uzun zamandır Kervan'ı sevmediğini ileri sürdü.

Ayrıca Yağız Gülter, ablası Tuğyan’ın bir gün ablasının mutfak camından intihar girişiminde bulunduğunu o gün ise Tuğyan, Kervan ve annesinin arasını kendisinin topladığını söyledi.

Yağız Gülter, ablası Tuğyan'ı önümüzdeki haftalarda cezaevinde ziyaret edeceğini de açıkladı.