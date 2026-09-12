Kaynak: Haber Merkezi

Şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma sona erdi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İkinci sanık Sultan Nur Ulu'nun ise 'Yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanıkların yargılanmasına 1 Ekim 2026 tarihinde başlanacak.

Meydana gelen olay ve davanın yaklaşan ilk duruşması öncesinde Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Show Haber'e konuştu. Gülter, hem kardeşi Tuğyan hakkında hem de süreçle ilgili açıklamalar yaptı. Kardeşini cezaevinde hiçbir şekilde ziyaret etmediğini ifade eden Tuğberk Yağız Gülter, annesini öldüren kardeşi Tuğyan ile kardeşlik bağının olmadığını söyledi.

'KARDEŞLİĞİMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Tuğberk, "Davaya gittiğim zaman onun kardeşi olarak değil, annemin oğlu olarak bulunacağım. O orada tek başına kalacak. Sonucu ne olursa olsun herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir. Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması. Gerçek neyse ortaya çıksın. Anneme biri zarar verdi mi, vermedi mi?" ifadelerini kullandı.



'SORU İŞARETLERİ ORTADAN KALKSIN'

Kardeşiyle aralarındaki gerginliğin eskiye dayandığını vurgulayan Tuğberk, "Benim için son noktaydı ama bundan öncesinde de anneme olan tavırları, anneme olan davranışları bizim birçok kavgamızın sebebiydi. Soru işaretleri ortadan kalksın ki ben sonunda acımla baş başa kalayım. Annemin yanına gittiğimde bu sefer rahatlayabileyim. Benim canımın nasıl yandığını bir ben, bir Allah, bir de yakınımdakiler biliyor" diyerek yaşadığı üzüntüyü ifade etti.

TEYZESİNİ DE İSTEMEDİ

Teyzesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Tuğberk, duruşma günü teyzesini yanında istemediğini ifade ederek, "Anneme sözlü ve fiziki şekilde şiddetleri, hakaretleri mevcut olan bir kadının, aynı gün duruşma günü benim yanımda durmasının bir mantığı yok" diye konuştu.

Gerçeğin açığa çıkması için çabaladığını belirten Tuğberk, duruşmada tanık olarak avukat Burçe Gözeler, Güllü'nün asistanı Çiğdem Emir ve Sultan Nur Ulu'nun dinlenmesi için dilekçe verdiğini kaydetti.