Annesinin vefatından bu yana zor günler geçiren Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından annesi ve anneannesinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak şu yürek burkan mesajı kaleme aldı:

“Kavuştunuz şimdi güzellerim benim, bu bayram elini öpemedim ama sen annenin elini öp benim için. Tüm annelerin bayramını kutlarım en çok da benim dünya güzelimin.”

Paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Gülter’in annesine duyduğu derin özlemi ve acıyı gözler önüne serdi.

SORUŞTURMA VE İDDİALAR DEVAM EDİYOR

Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma halen sürüyor. Olayın şüpheli niteliği nedeniyle aile bireyleri gündemde kalmaya devam ediyor. Daha önce kız kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter “tasarlayarak kasten yakınını öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tuğberk Yağız Gülter ise hakkında çıkan yasaklı madde kullanımı iddialarına karşı Aralık 2025’te yaptırdığı uyuşturucu testinin “negatif” çıktığını avukatı aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştı. Açıklamada, iddiaların asılsız olduğu vurgulanmış ve hukuki süreç başlatıldığı belirtilmişti.

GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜ KAMUOYUNU SARSMIŞTI

52 yaşındaki sanatçı Güllü, Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş, olay “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçmişti. Aile içindeki gelişmeler ve spekülasyonlar, magazin gündeminden düşmüyor.Tuğberk Yağız Gülter’in bu duygusal bayram mesajı, annesine olan hasretini ve yaşadığı acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.