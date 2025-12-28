Yalova Çınarcık'ta bulunan bir apartmanın 6. katındaki evinin camından düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

AHaber'e konuşan Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk, pencereden düşme haberini aldıktan sonra, ilk olarak yaşananları kaza olarak değerlendirdiğini kaydetti. Tuğberk, ablasının çığlık atarak kendisini aradığını söyledi.

Tuğberk Gülter, "Ablam ilişkileri anlamında daha güçsüz karakterde, karşısındaki ne istiyorsa her şeyi yapar." dedi.

"ANNEMİN KERVAN İLE ARASI İYİ DEĞİLDİ"

Tuğberk, "Son zamanlarda annemin Tuğyan ve Kervan ile arası iyi değildi. Bir gün ablamın intihar girişimi olmuştu. Mutfak camında. O gün Tuğyan, Kervan ve annemin arasını ben topladım" ifadelerini kullandı.

Tuğberk, ablası Tuğyan'ı önümüzdeki haftalarda cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı.

EVE NEDEN CAMI KIRARAK GİRDİ?

Tuğberk Yağız Gülter, annesinin öldüğü gün eve neden camı kırarak girdiğini ise, kapı şifresini bilmediğinden ve ablası dahil çevresinden öğrenemediğinden dolayı olduğunu söyledi.

"ANNEMİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ AKLIMDA TEK BİR İHTİMAL VAR"

Tuğberk Yağız Gülter, "'Neden annem öldürülsün sorusu/şüphesi aklıma geldiğinde tek bir ihtimal var. Kervan, ablama 'Annen olduğun sürece bizim ilişkimiz olmaz' demiş." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA NE DURUMDA?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.