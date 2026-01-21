Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden soruşturma kapsamında, daha önce annesini öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter dosyasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

KERVAN EMİNOĞLU GÖZALTINDA

Sabah'ın haberine göre; Tuğyan Ülkem Gülter’in erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu, Güllü’nün ölümünü azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Yetkililer, Kervan’ın ifadesinin alınmasının soruşturmanın seyrini etkileyebileceğini ve olayın çözümüne önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği esnada pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.