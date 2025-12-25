Yalova Çınarcık’taki evinin altıncı katından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma, yeni tanık beyanlarıyla derinleşiyor. "Kasten öldürme" şüphesiyle tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki iddialar, olayın bir kaza değil, sistematik bir baskı ve tehdit süreci olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

'ÖLÜM KORKUSUYLA YAŞIYORDU'

Sanatçının yakın arkadaşı Özlem Kara, katıldığı bir televizyon programında Güllü’nün son günlerine dair dehşet verici açıklamalarda bulundu. Kara’nın iddialarına göre; sanatçı, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kızı tarafından sürekli maddi baskı ve ölüm tehditlerine maruz kalıyordu. Kara, Güllü’nün yaşadığı korkuyu şu sözlerle aktardı:

"Güllü Hanım, bazen gece uyandığında kızını ayak ucunda kendisini izlerken gördüğünü ve o an büyük bir ölüm korkusu yaşadığını anlatmıştı. Güvenlik endişesi o kadar ileri boyuttaydı ki, evinin her köşesine kamera sistemi kurdurmuştu."

ORGAN MAFYASI TEHDİDİ

Soruşturma dosyasına girmesi beklenen en çarpıcı iddia ise miras kavgasıyla ilgili. Özlem Kara, zanlı Gülter’in annesini para vermeye zorlamak için torununu "organ mafyasına satmakla" tehdit ettiğini ileri sürdü. Bu baskılar nedeniyle çocuklarından tamamen soğuyan Güllü’nün, ölümünden kısa bir süre önce çocuklarını mirastan reddetmek ve hayatında manevi bir sayfa açmak için hacca gitmeyi planladığı belirtildi.

CEZAEVİNDEN NAKLEDİLDİ

Öte yandan, annesini kasten öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevi koşullarıyla ilgili şikayetleri üzerine yeni bir gelişme yaşandı. Avukatları aracılığıyla psikolojik baskı gördüğünü iddia eden Gülter, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nden Silivri Cezaevi’ne sevk edildi.

Savcılık, olayın meydana geliş şekli ile bu sarsıcı tanık ifadeleri arasındaki illiyeti belirlemek adına dijital kayıtları ve kamera görüntülerini detaylı incelemeye devam ediyor.