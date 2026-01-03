26 Eylül tarihinde Yalova’daki evinin 6. katından düşerek yaşamını yitiren 52 yaşındaki sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili incelemeler devam ediyor. Son olarak anne-kız arasında geçtiği belirtilen yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Bu kayıtlarda Tuğyan’ın annesiyle yaşadığı tartışmaları gizlice kayıt altına aldığı anlaşıldı.

ANNE KIZ ARASINDAKİ KISKANÇLIK KRİZİ

Günaydın’dan Kerim Cengil’in haberine göre, Tuğyan’ın yalnızca kayıt almakla kalmayıp bu sesleri sevgilisi Kervan’a gönderdiği de belirlendi. Kayıtlardaki en çarpıcı bölüm ise anne-kız arasındaki kıskançlık ve güç çatışmasına dair sözler oldu.

Ses kayıtlarında Tuğyan’ın, “Bu hayatta en çok birbirimizi kıskanıyoruz. Senin gücünü kabul edemiyorum, sen de benimkini” dediği, Güllü’nün ise kızına sevgi dolu ifadelerle karşılık verdiği duyuluyor.

GÜLLÜ’NÜN KOLUNDAKİ BİLEZİKLER KAYIP

Öte yandan soruşturma dosyasına giren bir başka detay da Güllü’ye ait fotoğraflar oldu. Tuğyan’ın annesini mutfakta yemek yaparken çektiği ve sevgilisine gönderdiği fotoğrafta, sanatçının kolundaki çok sayıda bilezik dikkat çekti. Güllü’nün ölümünün ardından bu bileziklerin kaybolduğu ve henüz bulunamadığı öğrenildi.