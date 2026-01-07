26 Eylül tarihinde Yalova’daki evinin 6. katından düşerek yaşamını yitiren 52 yaşındaki Güllü’nün ölümüyle ilgili incelemeler sürüyor. Bu süreçte, Güllü ile kızı Tuğyan arasında geçtiği öne sürülen yeni ses kayıtlarına ulaşıldı. Kayıtlarda, Tuğyan’ın annesiyle yaşadığı tartışmaları gizlice kayıt altına aldığı iddia edildi.

‘AĞZIM YÜZÜM KAN İÇİNDE KERVAN’

Günaydın’dan Kerim Cengil’in haberine göre; Tuğyan Ülkem Gülter’in, darp edilmiş halde çektiği bir videoyu WhatsApp üzerinden sevgilisi Kervan’a gönderdiği ortaya çıktı. Videoda Tuğyan’ın, “Ağzım yüzüm kan içinde Kervan” dediği, Kervan’ın “Bunu kim yaptı?” sorusuna ise “Annem” yanıtını verdiği görüldü.

‘GEBERSİNLER’

Mesajlaşmaların devamında Tuğyan’ın “Gebersinler” ifadelerini kullandığı, Kervan’ın ise “Ablan Melek’e ‘kendi kendine yapmış’ demiş, çok ayıp ama merak etme” şeklinde bir mesaj gönderdiği anlaşıldı.

Bunun üzerine Tuğyan’ın, kendisini kendisinin darp ettiğini kabul ederek “Doğru söylüyor, sinir krizi geçirdim” dediği öğrenildi.