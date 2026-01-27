Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma sürecinde Tuğyan’ın sevgilisi Kervan da gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

KAN VE KIL ÖRNEKLERİ ALINANCAK

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, Kervan hakkında soruşturma dosyası kapsamında yeni bir adım atıldı. Kervan’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi. Bu kapsamda kendisinden kan ve kıl örnekleri alınacağı belirtildi.

Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü getirilen Kervan’ın adli kontrol süreci devam ederken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Yetkililer, elde edilecek adli tıp bulgularının dosya açısından önem taşıdığını vurguladı.