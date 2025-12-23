‘Güllü’ ismiyle tanınan Gül Tut’un evinin kapalı terasının penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, Sultan Nur Ulu ‘ev hapsi’ şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklamanın ardından olayın kaza mı, intihar mı ya da başka bir neden olup olmadığına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi.

İKİ İSİM YENİDEN İFADE VERECEK

Sabah gazetesinin haberine göre, soruşturmanın genişletilmesi kapsamında Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın ile Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Bircan Dülger yeniden ifadeye çağrıldı.

Soruşturma dosyasına daha önce yansıyan WhatsApp yazışmalarında, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesi hakkında Bircan Dülger’e yönelik ağır ifadeler kullandığı öne sürülmüştü.

Bu yazışmaların ardından savcılığa ifade veren Dülger, cenaze sonrası Tuğyan ile aralarında geçen bir konuşmayı aktararak, “Keşke bu defa da engel olabilseydin” şeklindeki sözleri duyduğunu iddia etmişti.

DOSYAYA YENİ GÖRÜNTÜLER GİRDİ

Öte yandan, soruşturma dosyasına Tuğyan Ülkem Gülter’in erkek arkadaşı Kervan ile yaşadığı bir tartışmaya ait görüntülerin de eklendiği belirtildi. Görüntülerde tehdit ve hakaret içerdiği ileri sürülen anların yer aldığı ifade edildi.