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Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitiren Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı.

NTV'de yer alan habere göre, Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada aynı zamanda bir numaralı sanık olan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısında savunma yaptı. Gülter, hakkındaki suçlamaları reddederken zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

TARTIŞMA YAŞANDI

Gülter, hakkındaki suçlamaları reddetti. Duruşmada Gülter'in savunması sırasında tartışma çıktı. Mahkeme heyeti çıkan tartışma nedeniyle davaya ara verdi.

Yaklaşık 10 aydır yaşadıklarını anlatmak istediğini söyleyen Gülter, sosyal medyada özel hayatının ve kendisiyle ilgili çok sayıda bilginin paylaşıldığını belirterek, ''Çok ağır bir itham altındayım. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. Paylaşımlardan çok rahatsızım.'' diye konuştu.

'ANNEMLE BİRLİKTE MÜZİK DİNLEDİK'

Gülter, olay günü yaşananları da mahkemede detaylı bir şekilde anlattı. Annesinin şarap açtığını ve birlikte vakit geçirdiklerini belirten Gülter, şunları söyledi:

''Annem şarap açtı, şarap içmeye başladık. Annem şarkı söyledi, beraber klipleri izledik. Salonda kalkıp oynadık, gırgır şamata yaptık. Bir kere tuvalete gittim. Sonra odaya geçtik.''

Gülter, Sultan Nur Ulu'nun da kendileriyle birlikte olduğunu belirterek, odaya geçtiklerinde Sultan’ın saçını ördüğünü, daha sonra birlikte müzik eşliğinde oynadıklarını söyledi.

Annesinin bir süre başka odada müzik dinlediğini anlatan Gülter, ''Annemi aradım, açmadı. ‘Anne müziğin sesini kıs’ diye aradım. Normalde de odadan odaya birbirimizi arayabiliyoruz.'' diye konuştu.

'ARKAM DÖNÜKTÜ'

Gülter, annesinin daha sonra yanlarına geldiğini belirterek olay anını şu sözlerle anlattı: "Annem girdi, benimle oynadı. Sultan’la da oynadık. Sultan aynaya bakıyordu, ben yanındaydım. Sonra çok büyük bir ses duyduk. Bir baktım annem yoktu. Sultan’a bağırdım. Sonra birlikte koşarak aşağı indik."

Annesinin pencereden düştüğü anı görmediğini vurgulayan Gülter, ''Arkam dönüktü. Pencereden düşmüş. Nasıl düştüğünü görmedim.'' diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANI: ''BİR ŞEYE TEMAS ETTİĞİNİ GÖRDÜN MÜ?''

Mahkeme Başkanı’nın, ''Bir şeye temas ettiğini gördün mü?'' sorusuna Gülter, ''Görmedim'' diye yanıt verdi.

Annesinin olay günü alkol alıp almadığının sorulması üzerine ise Gülter, “Doğru” dedi. Mahkeme Başkanı’nın zeminde ıslaklık bulunup bulunmadığına ilişkin sorusuna Gülter, “Fark etmedim” yanıtını verdi.

Pencerenin önünde herhangi bir eşya bulunup bulunmadığının sorulması üzerine de Gülter, "Başucumda çekmece duruyor." diye konuştu.

Müşteki vekili Avukat Merve Uçanok da Gülter’e, Şişli’ye ses analizine giderken yanında kimin bulunduğunu sordu. Gülter, “Çiğdem abla vardı. Aracı ben kullanıyordum.” yanıtını verdi.

Uçanok daha sonra Gülter’in Kervan Eminoğlu’na gönderdiği, “Annem birazdan kendini atıyor” şeklindeki mesajı hatırlatarak açıklamasını sordu.

Gülter, mesajın şaka amacıyla yazıldığını savunarak, ''Dövme yaptırdım. Kervan, ‘Kemiğin acımadı mı, çok güzel olmuş’ diye yazdı. Anneme gösterdim. ‘Benim dövmemi ayak bileğine yazdırdın, onun bileğine mi yazdırdın?’ dedi. Ben de Kervan’a şakalaşmak amacıyla böyle söyledim. Art niyetim yoktu.'' ifadelerini kullandı.

MALKATA ŞARKISINI KASITLI MI AÇTILAR?

Soruşturma esnasında ortaya çıkan bazı görüntülerde Güllü'nün kızı Tuğyan'a küfrettiği iddia edilmişti. Gülter, annesi Güllü ile zaman zaman şakalaştıklarını belirterek, "O anki küfürleri sinirli değil, gülerek söyledi." dedi.

Malkata isimlinin Güllü'yü odaya getirmek için kasıtlı şekilde açıldığı iddiasını da reddeden Gülter, "Biz mutluysak bu şarkıyı dinleriz. Salonda da o şarkıyı dinledik." iddiasını dile getirdi.

Annesinin olay anında alkollü olduğunu savunan Gülter, Güllü'nün aynı zamanda yükseklik korkusu olduğunu da anlattı.

'ABLAM BAYILDI'

Gülter'in ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in ifadesine geçildi. Ablası Tuğyan'ın kendisini aradığında "Annem düştü." diyerek çığlık attığını söyleyen Tuğberk Yağız Gülter, şunları kaydetti:

“Nasıl gittim hatırlamıyorum. Hastaneye ulaştığımda beni bir polis karşıladı. 'Kameralara erişebiliyor musun' dediler. Şu an aç görelim dedi, gösterdim. Ablam beni görünce bir daha bayıldı.”

Annesi Güllü'nün daha önce bir iki kez düştüğünü anlatan Tuğberk Yağız Gülter, "Annem kimseye kendini dövdürmez. Fiziki temasa izin vermez. Bağırır. Ama ona bunu yapacak kişiye karşılık verirdi." dedi.

Gülter, ifadesi sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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