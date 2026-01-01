Haftanın dizisi: Ekran yolculuğuna başladığı haftadan itibaren dikkat çekmeye devam eden Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Güller ve Günahlar’, 1 puana yakınlık bir artış yaşayarak haftanın en yüksek çıkışını gerçekleştirdi. Cumartesi akşamlarına resmen ambargo koyan dizi, geçen hafta aldığı 8.09 reytingle kendi rekorunu kırdı.

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizi, aldığı reytingler kadar oyuncuların performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşulmayı sürdürüyor.

Festival gösteriminden vizyona geçiş

Haftanın filmi: Hatice Aşkın’ın hem senaryosunu yazıp hem de yönetmenliğini yaptığı, oyuncu kadrosunda Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset gibi isimlerin yer aldığı Sky Films ve Vanta Black Film imzalı film, 26 Aralık’ta vizyona girdi.

Daha önce çeşitli festivallerde izleyici karşısına çıkan film, annesinin hüküm giymesiyle sarsılan Alper’in, bir zamanlar savunduğu katı kuralları sorgulamaya başlamasını anlatıyor.

Öykü Gürman’dan ‘Bak Hepsi Bu’

Haftanın şarkısı: Kendine has tarzı ve yorumuyla beğeni toplayan Öykü Gürman, yeni şarkısı ‘Bak Hepsi Bu’yu Pasaj Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Tural Gasimov’a ait şarkının düzenlemesi Güngör Kahraman imzası taşıyor. Şarkının klibi Murat Efe ve Doğa Gürman tarafından yapay zekâ yardımıyla çekilmiş. Şarkı, her şeye rağmen ayakta kalmayı bilen bir kalbin hikâyesini anlatıyor.

Masal’ın İçindeki Kokulu Renkler

Haftanın kitabı: Yazar Harika Sancı’nın “Masal’ın İçindeki Kokulu Renkler” kitabı, Parana Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitap, duygu farkındalığını güçlendirmek amacıyla yazılmış, kokularla duygular arasında yaratıcı ve özgün bir bağ kuran resimli çocuk kitabı olarak dikkat çekiyor.

Kitabın başkahramanı Masal, duyguları görmese de koklayabiliyor. Mutluluğu vanilya gibi, korkuyu ekşi süt gibi, özlemiyse babaannesinin evi gibi hissediyor. Masal’ın bu benzersiz yolculuğu, çocukların duygularını keşfetmelerini kolaylaştırıyor ve kendilerini daha rahat ifade etmelerine katkı sağlıyor.