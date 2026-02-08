Güller ve Günahlar’da yeni sorular: Serhat tuzağa düştü, telefonun ucundaki isim kim?

Seyirciler, “Pelin kim ve planı ne?” sorularının cevabını sabırsızlıkla beklemeye başladı. Ebru’nun Cihan’a kaçtığını öğrenince Arif’in fenalaştığı sahne yürekleri dağladı. Serhat’ın Zeynep ve kızlarla birlikte tuzağa düşürüldüğü gerilim dolu anlar ise nefesleri kesti.