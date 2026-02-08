Ezber bozan senaryosuyla izleyicileri ekrana kitlemeyi başaran Güller ve Günahlar’da, Itır Esen’in hayat verdiği Pelin karakterinin hikâyeye girişi merakı tavan yaptırdı.
Güller ve Günahlar’da yeni sorular: Serhat tuzağa düştü, telefonun ucundaki isim kim?
Kanal D’nin gün birincisi dizilerinden Güller ve Günahlar, Kader’in evden kaçması ve babasıyla ilgili gizemin daha da derinleştiği bölümüyle geceye yine damga vurdu. Tüm izleyici gruplarında zirvedeki yerini koruyan dizi, sürükleyici hikâye akışıyla sosyal medyada da rakipsiz kaldı.
Seyirciler, “Pelin kim ve planı ne?” sorularının cevabını sabırsızlıkla beklemeye başladı. Ebru’nun Cihan’a kaçtığını öğrenince Arif’in fenalaştığı sahne yürekleri dağladı. Serhat’ın Zeynep ve kızlarla birlikte tuzağa düşürüldüğü gerilim dolu anlar ise nefesleri kesti.
Tibet’in, Berrak’ı evliliğe razı etmek için Serhat’ın hayatını riske attığı cesur hamle, bölümün dönüm noktalarından biriydi. Finalde Serhat’a uzatılan telefonun diğer ucundaki gizemli ismin kimliği büyük merak uyandırdı.
Bu gelişmelerin ardından Güller ve Günahlar, Tüm Kişiler’de 9,22 izlenme oranı ve 23,91 payla rakiplerine fark attı.
AB grubunda 6,53 oran ve 18,38 pay, 20+ABC1’de ise 7,96 oran ve 21,11 pay elde etti.
NGM yapımı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D’de ekranda.
GÜLLER VE GÜNAHLAR
Güller ve Günahlar, Kanal D'de yayınlanan popüler bir Türk dram dizisidir. Yapımcılığını NGM üstleniyor, yönetmenliğini Deniz Can Çelik yapıyor. Senaryosunu Yelda Eroğlu, Birol Enginöz gibi isimler kaleme alıyor.
Dizi, 11 Ekim 2025'te ilk bölümüyle başladı ve cumartesi akşamları 20.00'de ekrana geliyor. Şu an 1. sezon devam ediyor; en son 16. bölüm 7 Şubat 2026'da yayınlandı.
Konu özeti:
Başarılı iş insanı Serhat Tecer (Murat Yıldırım), dürüstlük ve aile bağları üzerine kurulu mutlu hayatını, eşi Berrak'ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük bir sırla kaybeder. Bu sır, evlilik dışı kızı Kader'dir.
Berrak'ın komaya girmesiyle Serhat gerçeğin peşine düşer ve yoksul bir mahallede yaşayan cesur, dobra öğretmen Zeynep'le (Cemre Baysel) yolları kesişir.
Farklı dünyalardan gelen bu ikili, ihanet, aşk, gizli sırlar ve aile dramları arasında savrulurken, Kader'in korunması, tehlikeli planlar ve duygusal çatışmalar hikayeyi sürüklüyor. Pelin gibi yeni karakterler gizemi artırıyor.
Başlıca oyuncular:
• Murat Yıldırım → Serhat Tecer
• Cemre Baysel → Zeynep
• Oya Unustası → Berrak
• Gülenay Kalkan → Sevim Tecer
• Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim ve diğerleri.
Çocuk rollerinde Beren Gençalp ve Yade Arayıcı (Kader ve kardeşler) dikkat çekiyor.