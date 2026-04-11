Kanal D’nin vazgeçilmez dizisi Güller ve Günahlar, bu hafta izleyicileri ekran başına kilitleyecek şok bir gelişmeye sahne oluyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in üstlendiği yapımın geçen bölümünde Serhat ile Cihan arasında tansiyon zirveye çıkmış, duygular altüst olmuştu.
Güller ve Günahlar’da tansiyon zirvede: Cihan’ın akıbeti ne olacak?
Güller ve Günahlar’da Serhat ile Cihan arasında yaşanan büyük yüzleşme sonrası Cihan’ın akıbeti merak konusu oldu. Dengeler değişiyor, vicdan ve geçmiş arasında kritik seçimler izleyiciyi ekrana kilitleyecek.
CİHAN YAŞIYOR MU?
Yüksek bir binanın tepesinde Cihan (Serdar Orçin) ile kardeşi Serhat (Murat Yıldırım) büyük bir yüzleşme yaşadı. Geçmişin ağır yükü, ihanetler ve saklanan gerçekler iki kardeşi geri dönülmez bir noktaya sürükledi.
Cihan’ın tartışma sonrası binadan düştüğünün görüldüğü tanıtım yayınlandıktan sonra izleyiciler “Cihan yaşıyor mu?” sorusunun cevabını merakla bekliyor.
DENGELER TAMAMEN DEĞİŞİYOR
Güller ve Günahlar’ın yeni bölüm fragmanında Cihan’ın akıbetine dair önemli ipuçları yer aldı. Yaşananların ardından dengelerin tamamen değişeceğinin sinyalleri verildi.
Serhat’ın bu olay sonrası izleyeceği yol ve vicdanıyla geçmişi arasında yapacağı seçim de büyük merak konusu. Kesin olan tek şey var: Hikâyede artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle bu cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.
GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ
Güller ve Günahlar, Kanal D’de yayınlanan popüler bir Türk dram dizisidir.
KONUSU:
Dürüstlük, aile bağları ve güven üzerine kurduğu hayatını sarsan büyük bir sırla yüzleşen başarılı iş insanı Serhat Tecer’in (Murat Yıldırım) hikâyesi anlatılıyor. Eşi Berrak’ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı gerçek ortaya çıkınca Serhat’ın dünyası altüst olur.
Berrak’ın talihsiz bir kaza sonrası komaya girmesiyle Serhat, cevaplarını aramak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Bu süreçte yoksul bir mahallenin cesur, dobra ve hayat dolu kızı Zeynep (Cemre Baysel) ile yolları kesişir. Farklı dünyalardan gelen bu iki insanın arasında ihanet, aşk, sırlar ve duygusal çatışmalar ön plana çıkar. Hikâye, aile içi sırlar, vicdan muhasebesi ve ikinci şans temaları etrafında dönmektedir.
YAYIN BİLGİLERİ:
• Kanal: Kanal D
• Yayın Günü ve Saati: Cumartesi akşamları saat 20.00
• Başlangıç Tarihi: 11 Ekim 2025
• Yapım: NGM (New Generation Media)
• Yönetmen: Deniz Can Çelik
• Senaristler: Yelda Eroğlu, Birol Elginöz, Nur Özlem Elginöz, Coşku Kılıç, Ayşe Işıkmen
Dizi, 23. bölümü 4 Nisan 2026’da yayınlanmış olup, devam etmektedir. Yeni bölümler düzenli olarak Kanal D’de ve YouTube’da full bölüm olarak izlenebilmektedir.
BAŞLICA OYUNCULAR VE KARAKTERLER:
• Murat Yıldırım — Serhat Tecer (Başarılı, dürüst iş insanı)
• Cemre Baysel — Zeynep Candan Tecer (Cesur, dobra genç kadın)
• Oya Unustası — Berrak (Serhat’ın eşi)
• Gülenay Kalkan — Sevim Tecer (Serhat’ın annesi)
• Serdar Orçin — Cihan (Serhat’ın kardeşi)
• Diğer önemli isimler: Emel Çölgeçen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi, Mina Akdin, Beren Gençalp, Yade Arayıcı
Dizi, duygusal derinliği, sürükleyici kurgusu ve güçlü oyuncu performanslarıyla izleyici kitlesi tarafından yoğun ilgi görmektedir. Özellikle aile sırları, ihanet ve aşk üçgeni etrafındaki gerilimli sahneleriyle dikkat çekiyor.