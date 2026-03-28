Güller ve Günahlar’da bu hafta aşk ateşi yükseliyor. Serhat ve Zeynep’in başlangıçta formalite olan evliliği gerçek duygularla dönüşüyor. Otelini kapatarak hazırladığı romantik sürprizle Zeynep’in kalbini fetheden Serhat, ilk randevularını unutulmaz bir öpücükle taçlandırıyor.

EVLİLİK FORMALİTE HİSLER GERÇEK

Güller ve Günahlar yeni bölümüyle izleyiciyi derinden etkileyecek. Başlangıçta yalnızca bir anlaşma gibi görünen Serhat ve Zeynep’in evliliği, gerçek hislerle bambaşka bir boyuta taşınacak. İkili arasındaki mesafe giderek azalırken, yerini güçlü ve samimi bir bağ alacak.

SERHAT’TAN ROMANTİK SÜRPRİZ

Dizide Serhat’ın Zeynep için yaptığı büyük jest, gecenin en dikkat çeken anı olacak. Kendi otelini kapatarak sadece ikisine özel bir akşam yemeği organize eden Serhat, bu sürpriziyle Zeynep’in kalbine dokunmayı başaracak. Özenle hazırlanan romantik ortam, çiftin ilişkisini yepyeni bir döneme taşıyacak.

İLK RANDEVU, İLK ÖPÜCÜK

Gecenin ilerleyen saatlerindeki gelişmeler izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Serhat ve Zeynep’in ilk gerçek randevusu, ilk öpücükle taçlanacak.

NGM imzalı Güller ve Günahlar cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİ

Güller ve Günahlar, Kanal D’de yayınlanan popüler bir Türk dram dizisidir. NGM yapımı olan dizi, 11 Ekim 2025 tarihinde ilk bölümünü izleyiciyle buluşturdu ve Deniz Can Çelik yönetmenliğinde devam ediyor.

Senaryosunu başta Yelda Eroğlu ve Birol Elginöz’ün yazdığı, daha sonra Nur Özlem Elginöz ve Coşku Kılıç’ın da katkı sağladığı yapım, aşk, ihanet, aile sırları ve duygusal çatışmaları merkezine alıyor.

KONUSU

Dizi, dürüstlük, aile bağları ve güven üzerine kurulu hayatını bir anda kaybeden başarılı iş insanı Serhat Tecer’in (Murat Yıldırım) hikâyesini anlatıyor.

Eşi Berrak’ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle hayatı altüst olur. Bu süreçte, yoksul bir mahallenin cesur, dobra ve hayat dolu kızı Zeynep Candan (Cemre Baysel) ile yolları kesişir.

Farklı dünyalardan gelen bu iki insanın arasında gelişen ilişki, geçmişten gelen sırlar, entrikalar ve güçlü duygusal bağlarla şekillenir. Hikâye, formaliteden gerçek aşka evrilen bir evlilik, aile kaosu ve vicdan sınavlarını da içeriyor.

Dizi özellikle Serhat ve Zeynep arasındaki romantik gelişmeler, sürprizler, ilk randevu ve duygusal anlarla dikkat çekiyor. Aile içi çatışmalar, kardeş sırları ve intikam temaları da önemli yer tutuyor.

BAŞLICA OYUNCULAR

Murat Yıldırım → Serhat Tecer (başarılı, dürüst iş insanı)

Cemre Baysel → Zeynep Candan Tecer (cesur, dobra çiçekçi kızı)

Oya Unustası → Berrak Tecer (Serhat’ın eşi)

Gülenay Kalkan → Sevim Tecer (Serhat’ın annesi)

Serdar Orçin → Cihan Tecer (Serhat’ın kardeşi)

Diğer önemli isimler: Serdar Özer, Emel Çölgeçen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi, Mina Akdin, Beren Gençalp (Hayal), Yade Arayıcı gibi oyuncular kadroda yer alıyor.

YAYIN BİLGİLERİ

Kanal: Kanal D

Yayın Günü ve Saati: Cumartesi akşamları 20.00

Bölüm Sayısı: Şu ana kadar 21 bölüm yayınlandı (21. bölüm 14 Mart 2026’da yayınlandı). 22. bölüm 28 Mart 2026 Cumartesi günü ekranda olacak.

Dizi, reytinglerde genellikle başarılı bir performans gösteriyor ve izleyicilerden duygusal dram sevenlerin ilgisini çekiyor.

Güller ve Günahlar, sadece romantik bir aşk hikayesi değil; aynı zamanda aile bağlarının güçlenmesi, ihanetin yarattığı yıkım ve ikinci şans temalarını da güçlü bir şekilde işliyor.