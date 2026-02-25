Haftanın dizisi: Kanal D’nin Cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ‘Güller ve Günahlar’ dizisi, kendi gününe resmen ambargo koydu.

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizi, uzun yıllar ‘Gönül Dağı’nın kimseye bırakmadığı zirveye yerleşmenin keyfini sürüyor. Dizi, aldığı reytingler kadar oyuncu performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşuluyor. Diziyi, bu gidişle daha çok konuşmaya devam edecek gibiyiz.

Cam sehpa bir aileyi nasıl karıştırır?

Haftanın filmi: Can Evrenol’un hem yönetmenliğini yaptığı hem de senaryosunu yazdığı, oyuncu kadrosunda Alper Kul, Algı Eke, Özgür Emre Yıldırım, Ece Su Uçkan, Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı ‘Cam Sehpa’, 20 Şubat’ta vizyona girdi.

AKC Sinema TV imzalı film, bir kocanın eşinin itirazlarına rağmen aldığı cam sehpanın aile içi bir trajediye yol açmasını konu ediniyor.

‘İnci Taneleri’nde Birol Namoğlu sürprizi

Haftanın şarkısı: Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu’nun, Yılmaz Erdoğan’ın ‘İnci Taneleri’ için sözlerini yazdığı ‘Zar’ şarkısı yayınlandı. Müziği Deniz Erdoğan ve Furkan Demirel’e ait şarkının düzenlemesi Birol Namoğlu, Arda İnceoğlu ve İlker Baliç imzası taşıyor.

İlk kez dizide seslendirilen şarkı, sosyal medyada da viral oldu. Şarkı, Birol Namoğlu’nun güçlü yorumuyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Ebru Özenç’ten sağlıklı yaşam rehberi

Haftanın kitabı: Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ebru Özenç’in yeni kitabı ‘Kendine İyi Bak: Sağlıklı Yaşam Rehberi’, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Sağlıklı yaşam konusunu popüler söylemlerin ötesine taşıyan kitap, kolay uygulanabilir önerilerle birlikte bilimsel temele dayalı bütüncül bir yaklaşım sunuyor. Eser, ezber bilgiler yerine kişiye özel planlamayı savunurken kişi özelinde doğruları işaret ediyor.

Kitap, sağlıklı yaşamı bir moda değil, sürdürülebilir bir bilinç olarak ele alırken genetik tarama, sağlıklı beslenme, kilo yönetimi, bağırsak sağlığı, hipertansiyon, kolesterol, spor, ruh sağlığı ve stres yönetimi, sigarayı bırakmak, anti-aging, meditasyon, yapay zekâ ve kalp sağlığı gibi konuları akademik dilin ağırlığına düşmeden, herkesin anlayabileceği bir sadelikte aktarıyor.