Güller ve Günahlar bu akşam (21 Mart 2026 Cumartesi) yeni bölümüyle yayınlanmıyor. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok dizi ve programda olduğu gibi, dizinin çekimlerine kısa bir ara verildi. Bu yüzden 22. bölüm ertelenerek bir hafta sonra ekrana gelecek.Kanal D ekranlarında bu akşam dizinin normal yayın saatinde Pi'nin Yaşamı (MPİ'nin Yaşamı) filmi izleyiciyle buluşacak.

Güller ve Günahlar 22. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin hayranlarını heyecanlandıran haber geldi: Güller ve Günahlar 22. yeni bölüm, 28 Mart 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak Her zamanki gibi cumartesi akşamları prime time’da devam edecek.

Kanal D’nin resmi fragmanında da duyurulduğu üzere, yeni bölümde tansiyon daha da yükselecek: Zeynep kaçırıldı! Serhat’ın Berrak’ın sırrını Zeynep’le paylaşması güven sarsıntısına yol açarken, büyük sürprizler izleyiciyi bekliyor.

21. BÖLÜM ÖZETİ: SÜRPRİZ MİSAFİR VE YENİ KARARLAR

Son bölümde olaylar doruk noktasına ulaştı. Serhat, Nejat’ın kimliğine bir adım daha yaklaşırken Zeynep, dağılan kardeşlerini toparlamaya çalışıyordu. Azra eve döndükten sonra Cihan hakkında bilgi toplamak için plan yaparken, Serhat ailesini evine davet ederek hayatındaki yeni kararları açıklamaya hazırlanıyordu.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, aşk, entrika ve aile sırlarıyla dolu hikayesiyle izleyicileri mest etmeye devam ediyor. Bayram arasının ardından dönüşüyle büyük heyecan yaratacak.