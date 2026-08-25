Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Kanal D’nin Cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi “Güller ve Günahlar”, merakla beklenen ikinci sezonu için sete iniyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı NGM imzalı yapımın yeni sezon yayın takvimi ve senaryoya dahil olan yeni detaylar netleşti.

İLK BÖLÜM 12 EYLÜL’DE EKRANLARDA

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği fenomen dizinin yeni sezon ilk bölümü, 12 Eylül Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Ekip, yeni bölüm çekimleri için hazırlıklarını tamamlayarak "Motor" dedi.

DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK YENİ KARAKTER: YUSUF TECER

İkinci sezonda hikayeye yön verecek kritik bir karakter de senaryoya ekleniyor. Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Serhat karakterinin babası "Yusuf Tecer", dizideki tüm aile dinamiklerini altüst etmeye geliyor.

Yusuf Tecer rolüne hayat verecek usta oyuncu için görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.

SINIR AŞAN ARAYIŞ: ÇEKİMLER SOFYA'YA TAŞINIYOR

Yeni sezonda sürprizler sadece yeni karakterle sınırlı kalmıyor. Yade Arayıcı’nın hayat verdiği kayıp Kader’in izini süren karakterlerin yolu Bulgaristan’a uzanacak. Çekimlerinin bir bölümü Sofya’da gerçekleştirilecek olan dizi, sınır ötesine taşınan bu arayış hikayesiyle prodüksiyon çıtasını yükseltmeyi hedefliyor.