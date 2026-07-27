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Gülistan Doku cinayeti soruşturması kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonda gözaltına alınan Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve Gülistan Doku’nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen ihraç polis memuru Gökhan Ertok, savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin kararın, mahkemedeki sorgularının ardından verilmesi bekleniyor.

Savcılığın sevk yazısında “şüpheliler yönünden; bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yağma ile kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma” suçlamalarının yer aldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’de kaybolmadan hemen önce eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov ile tartıştığı tespit edilerek kayıtlara geçmiş ve bu andan itibaren kendisinden haber alınamamıştı. İlk dönemlerde arama çalışmaları ağırlıklı olarak Uzunçayır Baraj Gölü ve çevresinde intihar ihtimali üzerinden yürütülse de genç kıza dair hiçbir iz bulunamadı. Doku ailesi ve avukatları olayın bir intihar değil cinayet olduğunu vurgulayarak delillerin karartıldığını savundu. Yıllar sonra dosyaya giren raporlar doğrultusunda hastane kayıtlarının silindiği, güvenlik kamerası görüntülerinin yetersiz incelendiği ve dijital verilerin karartıldığı iddiaları üzerine soruşturma cinayet şüphesiyle derinleştirilerek yeniden açıldı. Genişletilen soruşturma süresince baş şüpheli Zaynal Abakarov, üvey babası ihraç polis Engin Yücer, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, eşi Handan Sonel, Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağdaş Özdemir, koruma polisi Şükrü Eroğlu, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınarak tutuklandı.