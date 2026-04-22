Türkiye’nin yıllardır konuştuğu Gülistan Doku dosyasında, 2025 yılı boyunca kamuoyundan uzak, ancak son derece yoğun bir arama faaliyeti yürütüldüğü ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, Ebru Baki ile Para Siyaset programında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun bizzat katıldığı arama çalışmalarının dökümünü paylaştı.

MAĞARALAR, KUYULAR VE ZIRHLI ARAÇ İHBARI

Saymaz’ın aktardığına göre, Doku’nun cansız bedeninin zırhlı bir araçla taşınmış olabileceği yönündeki ihbarlar üzerine ekipler Tunceli’yi karış karış taradı. 2025 yılının özellikle Mayıs ve Eylül aylarında yoğunlaşan çalışmalarda mezarlıklar, mağaralar ve sığınak alanları arandı.

Nevşehir’den getirilen özel yer altı görüntüleme cihazlarıyla derinlemesine incelemeler yapıldı. PKK’lıların geçmişte kullandığı ileri sürülen mağara ve sığınaklar dahi Başsavcı eşliğinde tarandı.

Çalışmalar Pertek Koçpınar köyünden Rabat ve Yolkonak’a kadar geniş bir hattı kapsasa da herhangi bir bulguya rastlanamadı.

HUKUKİ TARTIŞMA: CESET YOKSA DAVA YOK MU?

Saymaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in "Ceset yoksa dava yok" yaklaşımına karşı, Türk hukuk sistemindeki emsal kararları hatırlattı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin içtihatlarını incelediğini belirten Saymaz, ceset olmadan da mahkûmiyet kararı verilebileceğinin altını çizdi.

Hukuki kriterlere göre mahkumiyet için kişinin çok uzun süre aranmış olması ve yaşadığına dair hiçbir iz bulunmaması, güçlü yan delillerin dosyaya girmesi, ayrıntılı bir itirafın (ikrar) ortaya çıkması.

"İTİRAF YOK, CESET KRİTİK"

Gülistan Doku dosyasında şu an için ayrıntılı bir itirafın bulunmadığını belirten Saymaz, bu durumun yargılama sürecini zorlaştırdığını belirtti. Saymaz, "Cesedin bulunması hala en kritik başlık. Mahkûmiyet için daha güçlü delillere ihtiyaç var ancak soruşturma ve dava açılması için yeterli kuşku oluşabilir" dedi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada şu ana kadar dönemin dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruması dahil 10 kişi tutuklandı.