Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin, kafeden ne zaman çıkıp öğretmenine gittiğinin de ortaya çıktığı görüntüler, Başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenerek, Gülistan’ın akıbeti araştırıldı.

Ayrıca dosyaya bazı şüpheliler eklenerek, HTS, PTS çalışmaları da yapıldı. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından da operasyon başlatıldı. Kayıp dosyasından ‘cinayet’ soruşturmasına dönen dosyada, cinayet şüphesiyle 14, 17 ve 24 Nisan’da operasyonlar düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olan ve ABD’de bulunan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.

ABARAKOV'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: RUSÇA ETKİNLİK TAKİBİ

Dosyanın bir numaralı şüphelisi Gülistan Doku'nun eski sevgilisi olduğu iddia edilen Zeinal Abarakov’un jandarma ifadesinde dikkat çekici detaylar yer aldı. Ulusal Kriminal Büro tarafından yapılan incelemelerde, Gülistan Doku’nun telefonunun kaybolmadan önce ve kaybolduğu gün Rusça dilinde "etkinlik takibi" altına alındığı belirlendi.

Jandarmanın "Gülistan’ı neden takip ettiniz, cihaza takip uygulaması mı yüklediniz?" sorularına yanıt veren Abarakov, suçlamaları reddederek şu iddialarda bulundu:

"GÜLİSTAN’IN TELEFONUNDA BENİM GOOGLE HESABIM KAYITLIYDI"

"Gülistan’ın telefonunda benim Google hesabım kayıtlıydı. Kaybolduktan sonra telefonun yerini bulmak için hesabıma erişmeye çalıştım. Arama geçmişinde 5 Ocak’tan sonra yapılan 'KYK YURT' aramasını ben yapmadım, KYK'nın ne olduğunu bile bilmiyorum."

BAŞHEKİM VE BİLGİ İŞLEM PERSONELİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın en kritik noktalarından birini ise hastane kayıtlarının silinmesi oluşturdu. Dönemin Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklanırken, bilgi işlem görevlileri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, Gülistan Doku’ya ait hastane verilerinin neden ve kimler tarafından yok edildiğini araştırmaya devam ediyor.

Cinayet şüphesiyle genişleyen soruşturmada, elde edilen yeni dijital verilerin ve tutuklamaların Gülistan Doku’nun akıbetini aydınlatması bekleniyor.