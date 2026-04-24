Kaybolduktan sonra öldürülen Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Gülistan Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü kullanıldığı belirtilen BMW marka araç, yıllar sonra tespit edilerek kriminal incelemeye alındı.

Soruşturma dosyasına göre, aracı kullanan Mustafa Türkay Sonel’in, söz konusu otomobili sattıktan sonra aynı marka, aynı model ve aynı renkte yeni bir araç aldığı, eski plakayı da bu araca taktırdığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde incelenen araçta, Gülistan Doku’ya ait DNA, biyolojik iz ya da dosyayı aydınlatabilecek başka bir bulgu aranıyor.

GÜLİSTAN DOKU'NUN BEDENİ BU ARAÇLA MI TAŞINDI?

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku’nun kaybolduğu dönemde BMW marka bir araç kullanıyordu. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında, Sonel ile yakın arkadaşı Umut Altaş’ın Gülistan’ın kaybolduğu gün bu araçla hareket hâlinde olduğu belirlendi.

Kayıtlara göre araç, gece saatlerinde hem Tunceli şehir içinde hem de şehir dışında görüldü. Dosyada yer alan gizli tanık beyanında ise Gülistan Doku’nun cansız bedeninin bu araçla taşınmış olabileceği iddia edildi.

ARACI SATIP AYNI MODEL AYNI RENKTE SATIN ALMIŞ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyadaki ifadeler ve teknik veriler doğrultusunda araçta DNA incelemesi yapılmasına karar verdi.

Bu süreçte, Mustafa Türkay Sonel’in söz konusu BMW’yi yıllar önce sattığı ortaya çıktı. Sonel’in daha sonra aynı marka, aynı model ve aynı renkte başka bir araç aldığı, eski aracın plakasının da yeni araca takıldığı belirlendi. Satılan aracın şu anki sahibi tespit edildi. Sahibinin rızasıyla araç çekiciye yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

KRİMİNAL İNCELEMEYE ALINDI

Hürriyet'in haberine göre, Emniyetin kriminal uzmanları, Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün bu araca binip binmediğini ya da araca bindirilip bindirilmediğini araştırıyor.

İncelemede, aradan geçen 6 yıla rağmen araçta Gülistan Doku’ya ait biyolojik iz, temas izi ya da soruşturmayı ilerletebilecek herhangi bir bulgu bulunup bulunmadığına bakılıyor.

Soruşturmanın Erzurum ayağında ise Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş’ın o geceki güzergâhı, PTS kayıtları ve tanık beyanları üzerinden yeniden değerlendiriliyor.

ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAF

Öte yandan Mustafa Türkay Sonel'in silahlı ve koruma kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı. Sonel daha önce ifadesinde silahının olmadığını iddia etmişti.