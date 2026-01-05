Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbeti, aradan geçen 6 yıla rağmen karanlıkta kalmaya devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Doku, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra sırra kadem bastı. Ailesinin 6 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği kayıp başvurusunun ardından tam 6 yıl geçti. Gülistan’ın ablası Aygül Doku’nun yıl dönümünde yaptığı açıklamalar ise yürekleri dağladı.

“BİZ ARTIK GÜLİSTAN’IN BİR AVUÇ TOPRAĞINI DİLİYORUZ”

Kardeşinin kaybedilişinin 6. yılına girdiğini hatırlatan Abla Aygül Doku, “Gülistan’ın kaybedilişinin bugün tam 6’ncı yılı. Yeni yılın da üzerinden 5 gün geçti. 6 yıldır yeni yılda herkes huzur, sağlık, mutluluk diliyor. Çok üzülerek söylüyorum, biz artık Gülistan'ın bir avuç toprağını diliyoruz. Biz sadece Gülistan'ın, sabahları uyandıramaya kıyamadığımız kızımızın mezar taşını diliyoruz” sözlerini sarf etti.

“ANNE KENDİNİ KÖPRÜDEN ATMAK İSTEDİ”

Savcılıkla yapılan görüşmeden sonra ailenin adresi, kızlarının uzun süre arandığı Sarı Saltuk Viyadüğü oldu. Burada sinir krizi geçiren Anne Bedriye Doku, köprü üzerinde gözyaşlarına hakim olamayarak köprüden atlamak istedi. Anne Doku’ya çevredekiler güçlükle müdahale ederken, Doku’nun ablası Aygül de fenalaştı.

“KIZIM İNTİHAR ETMEDİ, BİZİ KANDIRDILAR”

Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı Anne Doku adeta feryat etti.

Doku, “Artık dayanacak gücüm kalmadı. Lütfen bize yardım edin. Bizim çığlığımızı artık duyun. Aylarca kızımız bu suda dediler, biz işe gelir gibi her gün bu köprünün başına geldik. Kızım beni aradı, bana ayakkabı, yeğenlerine toka hediye almıştı. Diyarbakır’a gelecekti. Kızım intihar etmedi, bizi kandırdılar. Dağa taşa soruyorum, ‘Gülistan neredesin’ diye. Seni nereye gömdüler?” dedi.

Abla Aygül Doku ise yetkililere seslenerek, "Gülistan, valilik önünde yani Tunceli'nin en güvenli denilen noktasında kaybedildi. Bugün dosyada gelinen aşamada başsavcımız Ebru Cansu çok yoğun bir çalışma yapmaktadır. Kendisine aile olarak sonsuz teşekkür ederiz” diyerek yardım istedi.