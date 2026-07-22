Kaynak: ANKA

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken soruşturma kapsamında, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde ikinci dalga operasyon yapıldı.

Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de eş zamanlı yapılan operasyonlarda aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel gece saatlerinde Tunceli’nin Pertek ilçesinde geçiridiliği sağlık kontrolünün ardından Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

“İŞLEMEDİKLERİ SUÇ KALMAMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Doku Ailesinin avukatı Ali Çimen, gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu soruşturmanın 'Tuncay Sonel suç örgütü soruşturması' olarak yürütülmesi için ne bekleniyor? Adamların ayrı tarihlerde birden fazla mağdura karşı belli bir iş bölümü ve sistem içinde, kamu gücünü de kullanarak işlemedikleri suç kalmamış gibi görünüyor. Dosya avukatı olarak inanın ‘Yok be, bu kadar da değil’ dediğim birden fazla an oldu. Tuz kokmuş” sözlerini sarf etti.

AİLEDEN YANILTICI HABERLERE TEPKİ!

Diğer taraftan, Gülistan Doku’nun ailesi tarafından yapılan açıklamada, teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması talep edildi.

Yapılan açıklamada “Bazı haber sitelerinin, cinsel istismar iddialarını Gülistan'ın rızası varmış gibi yansıtan yayınlar yapması, hem soruşturmanın ruhuna hem de kızımızın hatırasına büyük bir saygısızlıktır" ifadelerine yer verildi.

“Kızımız Gülistan Doku ile ilgili bugün bazı haber sitelerinde gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltan haberler yayımlanmıştır” denilen açıklamada, “Gizli tanık Şubat'ın ifadesinde de yer aldığı üzere, Gülistan'ın cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığı, bunları kabul etmediği, bu nedenle hastaneye gittiği ve hastane kayıtlarının dahi silindiği iddia edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“KIZIMIZIN HATIRASINA BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK”

Açıklamanın devamında, “Bugün gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler ve veri işlem personelinin de gözaltına alınmış olması, gizli tanık beyanlarının ciddiyetini ortaya koyan önemli gelişmelerden biridir” ifadeleri kullanılarak “Nitekim soruşturmanın bugün ulaştığı bu aşamada gizli tanık ifadesi belirleyici olmuştur” denildi.

“Tüm bunlar ortadayken bazı haber sitelerinin, cinsel istismar iddialarını Gülistan'ın rızası varmış gibi yansıtan yayınlar yapması, hem soruşturmanın ruhuna hem de kızımızın hatırasına büyük bir saygısızlıktır” ifadelerine yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu yayınlar, yıllardır adalet mücadelesi veren kederli ailemizi derinden yaralamaktadır. Kızımız hâlâ bulunamamış, olayın tüm yönleri aydınlatılamamış ve herhangi bir otopsi dahi yapılmamışken, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve yorumlarla kamuoyunu yanıltan yayınlardan kaçınılmasını önemle rica ediyoruz. Basın kuruluşlarını, gazetecilik etiğine uygun davranmaya, doğrulanmamış iddiaları haberleştirmemeye ve soruşturmanın selametine zarar verecek yayınlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Gülistan Doku'nun bulunması ve gerçeğin ortaya çıkarılması için yürüttüğümüz adalet mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”

NELER OLMUŞTU?

2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, eski polis memuru Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer, Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Altaş ve Ferhat Güven tutuklanmıştı.

Dosyada firari durumda olan Umut Altaş hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmış ve Altaş, ABD Polis Teşkilatı (USMS) ile Interpol Washington ve İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin (HSI) New York ofisi tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 22 Mayıs günü ABD'de yakalanmıştı. Gözaltına alınan Altaş’ın, ABD’de de farklı suçlamalarla yargılandığı açığa çıkmıştı.