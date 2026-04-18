Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 2020 yılında kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma, nisan ayı itibarıyla rotasını dönemin mülki amirlerine çevirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişi görevlendirilmesinin ardından, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı. Hemen akabinde Elazığ’da gözaltına alınan Sonel’in, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu öğrenildi.

"KATİL VALİNİN OĞLUDUR" İDDİASI

Mynet'ten Doğukan Akbayır'ın haberine göre, operasyonun yankıları sürerken, Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’dan Türkiye gündemini sarsacak açıklamalar geldi. Abla Doku, kardeşinin bizzat Vali Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Valinin ise devletin imkanlarını kullanarak delilleri kararttığını ve aileyi 220 gün boyunca köprü başında boşuna beklettiğini iddia etti.

AİLE AVUKATINA "İHBAR YAĞMURU"

Tuncay Sonel’in gözaltına alınmasının ardından bir "sessizlik duvarının" yıkıldığını belirten Aygül Doku, çarpıcı gelişmeleri "Vali gözaltına alındıktan sonra aile avukatımıza ihbar yağdı. Meğer sadece bizim kızımıza değil, binlerce masum kıza zarar vermişler. Tuncay Sonel bu çetenin başıdır. Şu an avukatımız gelen ihbarlara yetişemiyor, dosyaya sürekli yeni isimler ekleniyor. Biz adalete ve başsavcımıza güveniyoruz." sözleriyle aktardı

HASTANE KAYITLARI DA MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında sadece mülki amirler değil, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de Gülistan Doku’ya ait verileri sildiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında şu ana kadar aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 13 kişi hakkında işlem yapıldı.

Türkiye’nin yıllardır cevabını aradığı "Gülistan Doku nerede?" sorusu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilen yeni dosya ve üst düzey kamu görevlilerinin şüpheli sıfatıyla sorgulanmasıyla devam ediyor.