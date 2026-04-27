Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve önemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen ifade vermek üzere Erzurum’a çağırıldı. Tanık sıfatı ile bilgisine başvurulan Delen'in ifade işlemlerine başlandı.

ERZURUM'A ÇAĞRILDI, İFADE SÜRECİ BAŞLADI

Bu kapsamda, olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen'in Erzurum'a çağrıldığı bildirildi. Talimat yazısının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştığı, tebligatın ardından Delen'in Erzurum'a hareket ettiği ve ifade sürecinin bu sabah başlandığı öğrenildi.