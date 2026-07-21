Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya geçildi. Tunceli Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmada Gülistan Doku’nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik yeni delil ve tespitlere ulaşıldığı duyuruldu.

Soruşturma kapsamında farklı illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

"CANSIZ BEDENİN GÖMÜLDÜĞÜ VEYA YOK EDİLDİĞİNE İLİŞKİN DELİLLER"

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı açıklamada, tanık ve gizli tanık beyanları, ihbarlar, HTS kayıtları ile diğer bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda dikkat çeken bulgulara ulaşıldığını duyurdu.

Açıklamada, Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle bağlantılı güvenlik korucuları tarafından organize ve bilinçli şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve deliller elde edildiği belirtildi.

Bu kapsamda Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda, aralarında iki güvenlik korucusunun da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmaya ilişkin adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İşte gazeteci Ferit Demir'in sosyal medya hesabından yayınladığı Tunceli Cumhuriyet Başsavlığı'nın açıklaması:

İşte açıklamanın tam metni:

“Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 05.01.2020 tarihinde kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden elde edilen tanık, gizli tanık ve bilgi sahibi beyanları, ihbarlar, HTS kayıtları ile tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde; Gülistan Doku’nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında, Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli illerinde, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen ikisi güvenlik korucusu olmak üzere toplam 5 (beş) şüpheliye yönelik belirlenen adreslerde 21.07.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek arama ve el koyma işlemi icra edilmiş, hedef şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”