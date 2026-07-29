Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i adliyeye çıkarıldı.

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya'da toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında yapılan ifade analizleri ile teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçte görev yapan bazı kolluk personelinin işlem ve eylemlerine ilişkin usulsüzlük ile delillere müdahale şüphesi doğuran bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 21 adreste arama yapılırken, haklarında işlem başlatılan 19 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru bulunuyor.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI

Jandarma ve polisteki ifade işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki ifade işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.