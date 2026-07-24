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Kaynak: AA

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada adli süreç devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden üçü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ESKİ VALİ SONEL'İN EŞİ DE ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketi sahibi M.A. ile eski güvenlik korucubaşı Y.A., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye önünde bekleyen Gülistan Doku'nun ailesi, sevk edilen şüphelilere tepki gösterdi. Diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMADA ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA KARARI VERİLMİŞTİ

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında daha önce "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerini gizleme veya yok etme", "bilişim sistemine hukuka aykırı girerek verileri silme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlamalarıyla çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

Soruşturmada eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve çeşitli kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken, bazı şüpheler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada yeni deliller doğrultusunda soruşturma genişletilirken, adli sürecin ilerleyen günlerde yeni gelişmelere sahne olması bekleniyor.

Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü belirtirken, gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.