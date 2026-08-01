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Kaynak: Haber Merkezi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına, 2'sinin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Gözaltındaki şüphelilerden birinin ise savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TUTUKLU SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

Son kararlarla birlikte Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.

Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun da bulunduğu 19 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 19 kişi gözaltına alınmıştı.

İLK ETAPTA 4, İKİNCİ ETAPTA 5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından ilk etapta adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden biri savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 7 şüpheliden 6'sı tutuklanma, biri ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Mahkeme, bu şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, 3'ünün ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etmişti.

Soruşturmanın ikinci aşamasında adliyeye çıkarılan 6 şüpheli de tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı.