Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Dersim'deki yurdundan ayrıldıktan sonra adeta sırra kadem bastı. Yıllardır devam eden arama çalışmalarına rağmen henüz somut bir sonuca ulaşılamazken, soruşturma dosyasına giren yeni bir ifade olayın seyrini değiştirecek kritik detaylar barındırıyor. Dönemin emniyet müdürü, sır dolu SIM kart süreci ve tutuklanan polis memuru hakkında sessizliğini bozarak dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"SÜREÇ BENİM DIŞIMDA GELİŞTİ, VALİ BİLGİ VERMEDİ"

Sabah gazetesinin ulaştığı detaylara göre, Gülistan Doku'nun SIM kartının gizemli bir biçimde Ankara'ya ulaştırılması süreci eski emniyet müdürünün ifadesiyle yeni bir boyut kazandı. Sürecin tamamen kendi inisiyatifi ve bilgisi dışında ilerlediğini savunan eski müdür, dönemin Valisi Tuncay Sonel'i işaret etti.

Eski emniyet müdürü ifadesinde şu kritik sözleri kaydetti:

"Dönemin Valisi Tuncay Sonel, bahsi geçen bu kartı Ankara'ya gönderdiğine dair bana en ufak bir şey söylemedi. Aramızda bu konuya dair hiçbir iletişim ya da istişare yaşanmadı. Kartın Gökhan Ertok adlı şahsa nereden ve tam olarak nasıl ulaştırıldığını bilmiyorum, zaten bu şahsı da şahsen tanımıyorum."

SİNYAL TESPİTİ: "TELEFONU ABLASI AÇTI"

Kayıp ihbarının hemen ardından istihbarat şubeye Doku'nun telefon sinyallerinin izlenmesi yönünde kesin talimat verdiğini belirten eski emniyet müdürü, olaydan birkaç gün sonra hattın Dersim'de aniden aktifleştiği bilgisini aldıklarını vurguladı. Durumu hızla cinayet ve asayiş büro amirliklerine aktardığını belirten müdür, o kritik saatleri şöyle anlattı:

"Gülistan kaybolduktan birkaç gün sonra GSM hattının Tunceli'de baz verdiğini ve açıldığını öğrendik. Hatta komiserimiz, 'Aktif hale gelen SIM kart üzerinden kıza ulaşılabilir, belki hayattadır' umuduyla numarayı derhal aradı. Karşısına çıkan kadın, kendisini Gülistan'ın ablası Aygül Doku olarak tanıttı. Hat annelerinin üzerine kayıtlı olduğu için, 'belki kız kardeşimizden bir haber gelir' düşüncesiyle SIM kartı yeniden çıkartıp kendi telefonlarında açtıklarını beyan ettiler."

Eski müdür, ailenin emniyete bizzat gelerek bu kartı teslim ettiğine dair bir bilgisinin olmadığını ve bu yönde verilmiş herhangi bir kurum içi talimatın bulunmadığını da sözlerine ekledi.

TUTUKLU KORUMA POLİSİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Soruşturma çerçevesinde tutuklanan koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun durumu da dönemin emniyet müdürüne yöneltilen sorular arasındaydı. Eroğlu'nu yalnızca dönemin valisinin koruması sıfatıyla şahsen tanıdığını belirten müdür, vali ile koruması arasındaki ilişkinin boyutuna veya derinliğine dair herhangi bir fikrinin ya da bilgisinin bulunmadığını ifade etti.