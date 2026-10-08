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Tunceli'de altı yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında, "organize örtbas" ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı iddialarını güçlendiren yeni belgeler ortaya çıktı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, cinayet ve karartma şüphelileriyle olan yakın ilişkisini gözler önüne seren kritik kamera kayıtlarını dosyaya sundu.

ŞÜPHELİ ORGANİZASYON

Birgü'den İlayda Kaya'nın haberine göre; Gülistan Doku'nun sırra kadem basmasından tam bir ay sonra, 6 Şubat 2020 tarihinde dönemin valiliği tarafından 2 bin 719 öğrencinin katıldığı dev bir seyahat organize edildi. Organizasyon ihalesi, şu an soruşturmayı örtbas ettikleri gerekçesiyle tutuklu bulunan Nurşen Arıkan ve Celal Altaş'ın sahibi olduğu Deran Turizm'e verildi.

Avukat Çimen'in paylaştığı görüntülerde, şu an farklı suçlardan tutuklu bulunan dönemin Valisi Tuncay Sonel'in, uğurlanan öğrenci grubu içerisindeki bir isme özel ilgi gösterdiği, sarıldığı ve o kişiyle birlikte İstanbul'a uçtuğu tespit edildi. Bu kişi, Gülistan Doku dosyasında kilit bir role sahip olan ve şu an nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla ABD'den iadesi istenen firari şüpheli Umut Altaş'tı.

VALİNİN OĞLU VE SUÇ ORTAĞI

Firari Umut Altaş ismi dosyada kritik bir öneme sahip. Altaş'ın, eski Vali Tuncay Sonel'in dosyada "kasten öldürme" şüphesiyle tutuklu bulunan oğlu Mustafa Türkay Sonel'in suç ortağı olduğu ve Doku'nun katledilmesine dair hayati bilgilere sahip olduğu belirtiliyor.

Tuncay Sonel'in savcılık sorgusunda verdiği ifadeler de bu ilişki ağını doğruluyor. Sorgusunda oğlunun Tunceli'deki arkadaş çevresi sorulan Sonel, bölgenin riskli olması nedeniyle oğlunun genelde MİT ve emniyet müdürlerinin çocuklarıyla koruma eşliğinde gezdiğini belirterek, sivil arkadaş olarak yalnızca Uğurcan Açıkgöz ve Umut Altaş isimlerini anımsadığını kaydetti.

"KAMU KAYNAKLARIYLA ORGANİZE ÖRTBAS"

Avukat Ali Çimen, yaşanan süreci planlı bir karartma operasyonu olarak nitelendiriyor. Seyahati planlayan dönemin valisinin, organizasyonu yapan turizm şirketi sahiplerinin ve valinin oğlunun şu an tutuklu olduğunu hatırlatan Çimen, kamu kaynaklarının Doku'nun katledilmesini gizlemekle görevli kişilere bilinçli olarak aktarıldığını savundu. Çimen, şüphelilerin birbirleri hakkında verdikleri ifadelere ve kamu kaynaklarının usulsüz tahsisine dair yeni detayları da yakında kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.