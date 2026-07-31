Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Tutuklu sayısı 20'ye çıktı

SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 20 OLDU
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 20 OLDU
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bugün de tutuklama kararları çıktı. Önceki gün 4 polis hakkında verilen tutuklama kararının ardından bugün 5 polis daha tutuklandı.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan polis sayısı 9'a, dosyadaki toplam tutuklu sayısı ise 20'ye yükseldi.
5 POLİSİN ADLİYEDEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Erzurum Adliyesi'nde devam eden adli işlemler kapsamında bugün 5 polis hakkında tutuklama kararı verilirken, 1 şüpheli hakkında ise kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı çıktı.
Öte yandan 5 polis görevlisinin adliyedeki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
DÜN DE 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden dün 4'ü tutuklanmıştı.
Dünkü işlemlerde 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest kalmıştı.
Bugünkü işlemlerin ardından soruşturmadaki tutuklu sayısı 20'ye yükselirken, adliyedeki işlemleri devam eden şüphelilerin durumunun da yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.
Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmadaki gelişmeler yakından takip ediliyor.