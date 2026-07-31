Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Tutuklu sayısı 20'ye çıktı

Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Tutuklu sayısı 20'ye çıktı

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan polis sayısı 9'a yükseldi. Dosyada toplam tutuklu sayısı 20'ye çıkarken, Erzurum Adliyesi'nde 5 polisin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / DHA / İHA
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Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Tutuklu sayısı 20'ye çıktı - Resim: 1

SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 20 OLDU

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

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Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Tutuklu sayısı 20'ye çıktı - Resim: 2

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bugün de tutuklama kararları çıktı. Önceki gün 4 polis hakkında verilen tutuklama kararının ardından bugün 5 polis daha tutuklandı.

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Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Tutuklu sayısı 20'ye çıktı - Resim: 3

Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan polis sayısı 9'a, dosyadaki toplam tutuklu sayısı ise 20'ye yükseldi.

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Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Tutuklu sayısı 20'ye çıktı - Resim: 4

5 POLİSİN ADLİYEDEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Erzurum Adliyesi'nde devam eden adli işlemler kapsamında bugün 5 polis hakkında tutuklama kararı verilirken, 1 şüpheli hakkında ise kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı çıktı.

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Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Tutuklu sayısı 20'ye çıktı - Resim: 5

Öte yandan 5 polis görevlisinin adliyedeki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Tutuklu sayısı 20'ye çıktı - Resim: 6

DÜN DE 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden dün 4'ü tutuklanmıştı.

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Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Tutuklu sayısı 20'ye çıktı - Resim: 7

Dünkü işlemlerde 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest kalmıştı.

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Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Tutuklu sayısı 20'ye çıktı - Resim: 8

Bugünkü işlemlerin ardından soruşturmadaki tutuklu sayısı 20'ye yükselirken, adliyedeki işlemleri devam eden şüphelilerin durumunun da yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

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Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Tutuklu sayısı 20'ye çıktı - Resim: 9

Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmadaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

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