Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında “delilleri yok etme, gizleme” suçlamasıyla tutuklu bulunan, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruması Şükrü Eroğlu’nun olay döneminde kullandığı cip tespit edilerek incelemeye alındı.

Savcılık ve kolluk ifadelerinde de adı geçen aracın bulunmasının ardından ekipler çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde söz konusu cipin o dönemde Tunceli Belediyesi envanterinde yer aldığı, valilik bünyesinde kullanıldıktan sonra ise Nazımiye Belediyesi’ne bağışlandığı belirlendi.

ARAÇ ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Ekipler tarafından çekiciyle alınan araç, detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara Kriminal Laboratuvarı’na sevk edildi.

Araç üzerinde DNA örnekleri, biyolojik bulgular, lif ve temas izleri ile olası temizleme işlemlerine yönelik kimyasal kalıntıların inceleneceği öğrenildi. Elde edilecek DNA bulgularının ise Gülistan Doku’nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacağı belirtildi.