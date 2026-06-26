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Gülistan Doku soruşturması sürerken Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, kritik bir hamlede bulundu. Avukat Çimen, hazırladığı 4'ü üst düzey kamu görevlisi olan 25 kişilik şüpheli listesini savcılıkla paylaştı. Çimen, bu kişilerin ifadelerinin alınmasını isteyerek, dosyada örtbas yaptıklarını iddia etti.

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamının genişletilmesini talep etti.

Çimen, aralarında 4'ü üst düzey 25 kamu görevlisinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması talep ederek, 25 kişilik 'şüpheli' listesini savcılıkla paylaştı.

Sabah'a konuşan Avukat Çimen, "Gülistan Doku dosyası kapsamında örtbas ekibinde yer alan 25 kişilik şüpheli listesi tarafımızca hazırlanmıştır. Bu kişiler baştan suçlu ilan edilmeyecek olup, baş şüpheli Tuncay Sonel tarafından yanlış yönlendirilenler de muhakkak vardır" diyerek dosyada örtbas faaliyetlerinde yer aldığını işaret etti.

NE OLMUŞTU?

5 Ocak 2020 tarihinde Dersim'de kaybolan 21 yaşındaki Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kayıp dosyası, Nisan 2026'da ortaya çıkan yeni delillerle resmi olarak "organize cinayet" soruşturmasına dönüşmüştü.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonlarda aralarında dönemin kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Bu isimler arasında eski Tunceli Valisi Tuncel Sonel, Mustafa Türkay Sonel (Valinin oğlu), Çağatay Özdemir (Dönemin hastane başhekimi) de yer almıştı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında son olarak kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş, ABD'de gözaltına alınmıştı.