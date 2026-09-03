Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali K. ile eşi Burçin H.K.’nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Çift, Doku’yu görmediklerini ve araçlarına almadıklarını savunurken, kamera görüntüleri ve telefon trafiğine ilişkin sorular da yöneltildi.

Gülistan Doku’nun son kez saat 12.25’te görüldüğü Sarısaltuk Köprüsü’nden yaklaşık 2 dakika sonra Ali K. ve eşi Burçin H.K.’nin kullandığı aracın geçmesi, savcılık sorgusunda gündeme geldi.

Burçin H.K.’nin aynı dakikada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’i araması da çifte soruldu. Ali K. ve Burçin H.K. ise Doku’yu görmediklerini ve araçlarına almadıklarını söyledi.

“BÖYLE BİR EYLEME ASLA KATILMAYIZ”

Ali K., ailesiyle birlikte Tunceli’ye tatil amacıyla geldiğini ve 5 Ocak günü öğlen Pertek Vapur İskelesi’ne gittiklerini söyledi. Gülistan Doku’yu araçlarına almadığını belirten Ali K., “Biz Gülistan Doku’yu arabamıza almadık. Böyle bir eyleme asla katılmayız” ifadelerini kullandı.

Burçin H.K. de Doku’yu görmediğini savunarak Handan Sonel’i teşekkür etmek amacıyla aradığını söyledi. Dosyada Burçin H.K. ile Handan Sonel arasında peş peşe gerçekleşen telefon görüşmeleri de sorgulandı.

Ali K., ilk aramanın teşekkür amacı taşıdığını, sonraki görüşmelerin ise “kadın dedikodusu” niteliğinde olduğunu öne sürdü.

Burçin H.K. ise bazı aramaların telefonların çekmemesi nedeniyle başarısız olduğunu, daha sonra annesinin selamını iletmek için Handan Sonel’i aradığını belirtti. Yaklaşık 12 dakika süren görüşmenin kadınlar arasında normal bir sohbet olduğunu ifade etti

KAMERA SİSTEMİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İFADE

Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali K.’ye, Doku’nun kaybolduğu güzergâhtaki kamera sistemi de soruldu.

Ali K., ilk ifadesinde Tunceli-Elazığ yolu üzerinde Elmalık Karakolu’na kadar yaklaşık 176 kamera bulunduğunu ve sistemin 24 saat izlendiğini söyledi.

Ancak Başsavcılığın, Doku’nun son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde yaklaşık 800 metre Tunceli, 500 metre Elazığ tarafında kamera görüntüsü bulunmadığını hatırlatması üzerine Ali K., “O bölgede yanılmış olabilirim” dedi.

“SONEL’İN SAVUNMASINI İNANDIRICI BULMUYORUM”

Ali K.’ye eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, Gülistan Doku’ya ait yeni SIM kartı Gökhan Ertok’a göndererek sinyal tespiti yaptırmak istediği yönündeki savunması da soruldu.

Ali K., valilik makamındaki bir kişinin yerel kolluk birimleri aracılığıyla sinyal bilgilerine kısa sürede ulaşabileceğini bilmemesinin mümkün olmadığını belirterek Sonel’in savunmasını inandırıcı bulmadığını söyledi.

Ali K. ayrıca Sonel’in güvenlik korucuları üzerinde etkili olabileceğini ve onları manipüle edebileceğini düşündüğünü ifade etti.

TELEFONLARIN SİNYAL VERMEDİĞİ SAATLER DE SORULDU

Sorguda çiftin olay günü kullandığı telefon hatlarının bazı saatlerde sinyal vermemesi de gündeme geldi.

Ali K.’nin telefonunun 5 Ocak günü 13.15 ile 20.46 saatleri arasında sinyal vermediği belirtildi. Burçin H.K.’nin kullandığı hatlardan birinin de akşam saatlerinden ertesi sabaha kadar kayıtlarda görünmediği aktarıldı.

Ali K. telefonunun şarjının bitmiş olabileceğini, Burçin H.K. ise telefonlarını öğretmenevinde şarj etmemiş olabileceklerini söyledi. İki şüpheli de telefonlarını bilinçli olarak kapatmadıklarını belirtti.

Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.