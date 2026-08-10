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Karar gazetesinden Selin Işık'ın özel haberine göre, Doku'nun bir arkadaşı ve ailesi, olayların araştırılmaması için kendilerine dönemin yetkililerinden maddi menfaat teklif edildiğini öne sürdü.

'Konunun üstüne gitmezseniz aylık yardım yapacağız'





Gülistan Doku'nun arkadaşının anlattıklarına göre, genç kızın kaybolmasının ardından şahitler üzerinde büyük bir baskı kuruldu. Kendileri hakkında "Gülistan'ı dağa kaçırdıkları" şeklinde söylentiler yayıldığını ve polis tarafından defalarca ifadeye çağrılarak takip edildiklerini belirten genç, olayın seyrini değiştirecek bir görüşmeyi de paylaştı.

İddiaya göre, üniversitedeki bir akademisyenin yönlendirmesiyle bir arkadaşıyla birlikte Tunceli İŞKUR İl Müdürlüğü'ne giden genç, burada dönemin İl Müdürü Özdemir Aktaş ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Aktaş'ın, "Bu işe devlet bakıyor. Konunun üstüne gitmemeniz halinde size aylık maddi yardımda bulunacağız" dediği öne sürüldü. Gençler bu teklifi reddederek kurumdan ayrıldıklarını ifade etti.

Aileye basına konuşmayın baskısı ve iş vaadi





Doku'nun arkadaşının gündeme getirdiği iddiaları, abla Aygül Doku da doğruladı. Abla Doku, arama çalışmalarının ilk günlerinde Özdemir Aktaş'ın kendileriyle temas kurduğunu, sivil toplum kuruluşları, siyasiler ve basınla görüşmemeleri konusunda telkinde bulunduğunu aktardı. Aileye, "Vali'ye güvenin" denilerek devletin üst kademelerinde iş imkânı sağlanacağı vaat edildiğini söyleyen Aygül Doku, "Bizim işe değil, sadece Gülistan'a ihtiyacımız var" diyerek bu teklifleri kesin bir dille reddettiğini belirtti.

Ailenin avukatı Ali Çimen ise söz konusu iddialar üzerine harekete geçtiklerini açıkladı. Çimen, aileye baskı kurduğu gerekçesiyle nisan ayında görevden alınan Özdemir Aktaş hakkında şikayetçi olduklarını, ancak bu şikayet nedeniyle henüz herhangi bir soruşturma başlatılmadığını vurguladı.



