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Kaynak: AA

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli polislerin adli sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 polis, Erzurum Adliyesi'ne sevk edilerek cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcılık, şüphelilerden 1'ini serbest bırakırken, 1 polis hakkında adli kontrol uygulanmasını talep etti. Diğer 6 şüpheli ise tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, yapılan değerlendirme sonucunda 4 polisin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 3 şüpheliyi ise yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla karakola imza verme şartıyla adli kontrol kapsamında serbest bıraktı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin ise sürdüğü öğrenildi.