Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son tutuklama kararlarıyla beraber dosyada tutuklanan şüpheli sayısı 36'ya yükseldi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmasıyla iligli yürütülen soruşturmada, yeni tutuklama kararları çıktı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

7 İLDE DAHA OPERASYON

Öte yandan yürütülen çalışmalarda, delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği iddiasıyla bugün Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni operasyonlar düzenlendi.

Aralarında emekli ve halen görevde bulunan emniyet mensuplarının da yer aldığı 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.