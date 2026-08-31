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Kaynak: AA

Tunceli'de 6 yıldır kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesine getirildi.

Adliyeye sevk edilen 3 kişinin sorgu işlemleri devam ederken, gözaltındaki diğer 7 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

OPERASYONDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K. de gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca polis dalgıçları A.K., G.G. ve V.İ. ile soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö'nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö., eşi S.Ö. ve olayın yaşandığı dönemde üniversite öğrencisi olan P.B. gözaltına alındı.

GÜLİSTAN DOKU'DAN 2020'DEN BERİ HABER ALINAMIYOR

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamıyor.

Doku'nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında son operasyonla birlikte gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adli süreçleri devam ediyor.