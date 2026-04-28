Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanırken Gazeteci Tolga Şardan dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Gülistan Doku soruşturmasına Mülkiye Başmüfettişi Arif Yıldırım'ın görevlendirdiğini ifade eden Şardan, Yıldırım'ın daha önce AK Parti'den milletvekili adayı olduğunu ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yakınlığıyla bilindiğini yazdı.

"BAKANIN ATAMADAN HABERİ VAR MI?"

"Doku olayının araştırılması onayına imza atan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Yıldırım’ın özel atanmasından haberi veya etkisi var mı? diye soran Şardan, "Zira haberi veya etkisi varsa; aynı zamanda kamuoyunda tartışılmaya açık bu atamaya herhangi bir müdahalede bulunmadıysa bu durum, kendisinin “iyi bir (!) İçişleri Bakanı olma” yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlediğini gösterir!" değerlendirmesinde bulundu.

"İşte Tolga Şardan'ın Gülistan Doku soruşturmasına müfettiş olarak atanan Arif Yıldırım'ı ve siyasi bağlantılarını kaleme aldığı o yazısı:

"SÜLEYMAN SOYLU'YA YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR"

Tunceli’de Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen adli soruşturma, elde edilen yeni deliller ve bilgilerle çok önemli noktaya geldi.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel başta olmak üzere, “dokunulmayacak” konumdaki isimlere dokunulmaya başlandı.

Sonel’in Kadıköy Kaymakamlığı’ndan Tunceli Valiliği’ne yükseldiği Haziran 2017’deki kararnameyi hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a onaylatan, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tutuklanan vali hakkında TBMM’deki sözleri gündeme geldi.

Bakanlığı bırakmasına karşın geçmişteki icraatlarıyla halen tartışılan ve eleştiri oklarının hedefindeki Soylu, Doku konusunda yöneltilen bir soru önergesine verdiği yanıtta Sonel hakkındaki iddiaların “asılsız” olduğunu vurguladı.

Ülke gündeminde son iki haftadır devam eden Gülistan Doku dosyasındaki gelişmeler, hemen her köşe başında Soylu’nun ve ekibinin “kulaklarının çınlamasına” sebep oluyor doğal olarak.

"ONLARCA MÜFETTİŞ İÇİNDEN SEÇİLEN DİKKAT ÇEKİCİ İSİM!"

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hareketlendirdiği Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel’in adının karışması ve Sonel’in halen merkez valisi olarak aktif kamu görevinde bulunması, İçişleri Bakanlığı’nı da “zorunlu” olarak devreye soktu.

Zorunlu dedim, zira Ali Yerlikaya’nın görevden aldığı Sonel, “Yerlikaya mağduru” konumuyla, mevcut Bakan Mustafa Çiftçi tarafından hazırlandığı rivayet edilen valiler kararnamesinde yeniden eylemli valiliğe dönüş yapacaktı. Şimdi işler karıştı tabii. Sonel’in referansı olarak arkasında duranlar pek de hoşlanmadı ortaya çıkan tablodan.

İçişleri Bakanlığı, Doku olayının “etraflıca” araştırılması amacıyla ikisi Mülkiye Teftiş Kurulu’ndan Mülkiye başmüfettişi, ikisi de Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’ndan polis başmüfettişi olmak üzere dört müfettiş görevlendirdi. Müfettişler kente gidip çalışmaya başladılar.

Ancak bu noktada ilginç bir durum karşımıza çıktı.

Söz konusu müfettiş heyetinin başında “kıdemli” konumundaki Mülkiye başmüfettişi, yakın zamanda kamuoyunun çok yakından bildiği bir dizi olayda da görev yapmıştı.

Bu isim, Mülkiye Başmüfettişi Arif Yıldırım.

İnternetteki arama motorlarında kısa bir gezinmeyle Yıldırım hakkında epeyce “siyasi içerikli” bilgiye ulaşmak mümkün.

Halen Silivri’de yargılanan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun içinde yer aldığı soruşturmalara imza atan Yıldırım, 2015 genel seçimlerinde AKP’nin Mersin’den altıncı sıra milletvekili adayıydı.

Seçimlerde TBMM’ye girmeyince yeniden bakanlıktaki görevine döndü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde “teröristlerin işe alındığı” iddiasını ortaya atan dönemin İçişleri Bakanı Soylu’nun “güvendiği” müfettiş olan Yıldırım, söz konusu iddiaların yanı sıra İBB’de başka soruşturmaları da yürüttü.

Soruşturmalardaki “siyasi yaklaşımı” iddiasıyla İmamoğlu tarafından eleştirildi.

İBB soruşturmaları sırasında Yıldırım’ı konu alan iki yazıyı kaleme aldım Büyüteç’te. Her ikisinin linklerini bıraktım. Okuyanlara bir görüş vereceği kanaatindeyim.

Yıldırım, özellikle Soylu döneminde CHP’li belediyelerin soruşturmalarında görev yaptı. Soylu’nun gıyabında “abi” diye hitap ettiği bakanlıkta bilinen Yıldırım, bir süredir Mülkiye Teftiş Kurulu kadrosunda değildi.

Hakkında ortaya atılan iddialar ve yaşananların ardından aldığı yöneticilik teklifi sonrasında özel sektöre geçiş yaptı. Ancak kısa süre önce, özel sektörü bırakıp bir kez daha İçişleri Bakanlığı’ndaki görevine döndü.

"DÖNÜŞ SONRASINDAKİ İLK ÖNEMLİ GÖREVİ, GÜLİSTAN DOKU DOSYASI OLDU!"

Böylesi önemli bir dosyada görevlendirildi “tartışılan” başmüfettiş.

İçişleri Bakanlığı’nı yakından takip eden bir gazeteci olarak, böylesi dosyanın altından kalkabilecek, siyasi açıdan tartışılmayacak onlarca Mülkiye Başmüfettişi bulunduğunu söyleyebilirim.

Ayrıca “devlette ve siyasette bilhassa iktidar partisi çatısı altında özel konumu bulunduğu” anlaşılan bir valinin adının geçtiği” dosyaya AKP’den siyasi kimliği bulunan bir müfettişin atanmasının bir anlamı olsa gerek!

Yıldırım’ın atanmasına “valiliklere yönelik devam eden planlı denetlemelerde çok sayıda müfettişin görev alması” gerekçe gösterilebilir belki. Ama bilinenler için, bu durum bakanın imzalayacağı bir görev onayına bakar. Denetlemede de olsa bir müfettiş pekâlâ Tunceli’ye kısa süreli görevlendirilir. Geçmişte böylesi bir tasarrufun onlarca, yüzlerce örneği var.

Doku olayının araştırılması onayına imza atan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Yıldırım’ın özel atanmasından haberi veya etkisi var mı?

Zira haberi veya etkisi varsa; aynı zamanda kamuoyunda tartışılmaya açık bu atamaya herhangi bir müdahalede bulunmadıysa bu durum, kendisinin “iyi bir (!) İçişleri Bakanı olma” yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlediğini gösterir!

Eğer haberi yoksa -ki bu vahim bir durum olmakla birlikte- “kendisine bakanlık bürokrasisinden operasyon mu çekiliyor?” ve “neden haberi yok?” soruları tartışılmaya başlanır.

"AÇIKÇASI, “HABERİ OL(A)MAYACAĞI” GÖRÜŞÜNDE DEĞİLİM"

Sonuç olarak ortaya şöyle bir tablo çıktı; iktidar medyasının yanı sıra AKP hükümetinin en güçlü bakanlarından Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “tam destek” verdiği adli soruşturmaya konu olan ve icraatlarıyla tartışılan eski İçişleri Bakanı’nın “suç bulunamadığı” açıklamasına mazhar olmuş valinin idari araştırılmasına, AKP’den siyaseti denemiş ve bürokrasiyi iki kez bırakıp dönmüş bir müfettiş görevlendirildi.

Kaldı ki Sonel’in sadece Doku’yla ilgili süreci değil, Tunceli ve Ordu’daki görevi sırasında yaşandığı iddia edilen ihaleler ve akçeli konuları da incelenmesi lazım. Yetmedi, her iki kentte kimlere hangi şartlarda “taşıma silah ruhsatı” verdiğinin araştırılması lazım.

Tabii Bakan Çiftçi ve iki yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ile Ali Çelik, il valiliğinden geldikleri için detaylı inceleme gereken bu konulara ait süreçlerinin nasıl yürütüldüğünü ve yönetildiğini gayet iyi bilirler.

Fakat bildiğim kadarıyla görev onayı Gülistan Doku dosyasıyla sınırlı. Diğer konulara pek bakılacak gibi yaklaşım gözükmüyor.

Bakalım; Başmüfettiş Yıldırım, İmamoğlu dosyalarında gösterdiği performansı Gülistan Doku dosyasında da ortaya koyabilecek mi?

ADALET BAKANLIĞI’NDAKİ YENİ KURULAN BİRİMLER NE ANLAMA GELİYOR?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması sürecinde geçmişte kalan “faili meçhul” olayların çözümü sağlamak amacıyla bakanlık bünyesinde yedi yeni daire başkanlığı kurdu.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulan birimler; Adli Emanet Daire Başkanlığı, Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı, Terör Suçları Daire Başkanlığı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı adıyla faaliyete geçti.

Yeni birimlerden, Adli Emanet Daire Başkanlığı, adliyelerde son dönemde yaşanan adli emanet vurgunlarının önlenmesi ve yeni uygulamalar geliştirilmesi bakımından gerekli.

Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı’ndaki dezenformasyonla mücadele konusunun da yeri belli aslında. İletişim Başkanlığı bu konuda görevli.

Ancak bu başkanlıktaki kamu düzeni ve dijital ortam güvenliği ile diğer beş daire başkanlığının, İçişleri Bakanlığı ile emniyet teşkilatı içinde karşılığı mevcut.

Elbette yargı sistemindeki yeni kurulan birimlerin, İçişleri Bakanlığı ile emniyetten farklı çalışma, görev, sorumluluk ve yetkileri olacak. Ancak bu durum yine de İçişleri Bakanlığı ve emniyete alternatif yaratıldığı görüşünün ortaya çıkmasını engellemiyor kuşkusuz.

Özellikle polisteki suçla mücadele birimleri, yeri geldiğinde zaten savcılıkların emir ve talimatlarıyla adli soruşturmalarda görev almakta.

Ayrıca ülke genelindeki neredeyse tüm adliyelerde ihtisas büroları mevcut. Kaldı ki, yerelde savcılar, yürürlükteki mevzuata göre başsavcılarla koordine ederek adli süreci yönetmekte.

Gürlek’in yeni birimleri hayata geçirmekteki yaklaşımı sistemi hızlandırmak, daha çabuk, sağlıklı ve doğru sonuca ulaşmaksa mesele yok.

Yeni sistem, bakanlık-yerel adliye-emniyet hattında iyi kurgulanırsa iyi sonuç alınabilir. Tersi yaşanırsa, süreçlerde kaotik durumlar ortaya çıkabilir.

Ancak kulağıma gelenlere göre, Adalet Bakanlığı faaliyete geçen yeni birimler üzerinden İçişleri Bakanlığı’nı mercek altında tutacak.

Bu arada Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na yapılan yeni atamalar sonrasında, bürokraside kapalı kapılar arkasında dillendirilen fakat henüz gün yüzüne çıkmayan ufak tefek huzursuzluk bilgileri geliyor yavaş yavaş kulaklara.