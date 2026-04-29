Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel'in de olduğu 12 kişi tutuklandı. Olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen'in de ifadesine başvurulduğu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan karartmanın peşine düşen Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na yazı yazdı. Doku'nun kaybolduğu tarihten itibaren yurt çapında tüm araştırma faaliyetlerine ilişkin dijital ayak izleri (log kayıtlarını) incelemeye alındı.

Sabah'tan Semih Kara'nın haberine göre, Tunceli'de 6 yıl sonra raftan indirilen Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'yla koordineli bir şekilde soruşturmada, dönemin emniyet ve İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle ilgili kısmına bakan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturmasında yapılan karartmanın peşine düştü. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku cinayetine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na yazı gönderdi.

Yazıda, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü akşam arkadaşları tarafından kayıp başvurusu yapıldığı belirtildi, Doku'nun bulunmasına yönelik istihbarat sistemlerinde bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorusu soruldu.

ÇALIŞMALARLA İLGİLİ SORU

Başsavcılık, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan, Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik çalışmalarda sinyal bilgisi üzerinden işlem yapılıp yapılmadığı, bu çalışmaların hangi tarih ve saatte başladığı, Türkiye genelinde herhangi bir kolluk personeli tarafından konuya dair araştırma yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa hangi müdürlük ve hangi personeller tarafından yapıldığı soruldu.

Başsavcılık, yazıda tüm bu araştırma faaliyetlerine ilişkin dijital ayak izlerini (log kayıtları) istedi.

İVEDİLİK VURGUSU

Ayrıca, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İl İstihbarat Şube Müdürlüğüne "bilgi talep formu" düzenlenip düzenlenmediği, Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik bir talepte bulunulup bulunulmadığı, sonrasında ise İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından "bilgi iletim formu" düzenlenerek geri dönüş yapılıp yapılmadığı konusunda araştırma yapılması istendi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen yazıda, bilgi ve belgelerin "çok ivedi" gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Doku'yla ilgili İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan istenen log kayıtlarının incelenmesi sonucu Doku'nun kaybolması sonrası karartma yapan şüphelilerin tespit edilmesi açığa çıkması bekleniyor.