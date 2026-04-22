Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş görevden alındı.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, bir süredir Ankara’da İŞKUR bünyesinde daire başkanı olarak görev yapan ve dönemin Tunceli İŞKUR Müdürü olan Özdemir Aktaş, bu sabah itibarıyla görevden alındı.

Gülistan'ın ablası Aygül Doku, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Aktaş’ın, soruşturma kapsamında tutuklanan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve ailesiyle yakınlığı olduğunu yazmıştı.

Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında son olarak, açığa alınarak gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, savcılık ifadesinin ardından "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" ile "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçlamalarından sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Dört ayrı suçtan tutuklanan Vali Sonel, Aziziye 2 No'lu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Sonel'in adliyeye polisler eşliğinde götürüldüğü sırada kelepçesiz olduğu görülürken, üç gün boyunca tutulduğu emniyette, "Ben devletin valisiyim. Emniyete cevap vermem" dediği belirtildi.