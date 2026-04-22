Murat Bakan, 2024 yılında Gülistan Doku ile ilgili verdikleri soru önergesinde rızası dışında değişiklikler yapıldığını öne sürdü. Bakan konuyla ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a 7 kritik soru sordu.

Bakan'ın açıklamaları şöyle:

2024 yılında Gülistan Doku ile ilgili verdim önergesindeki isimler bilgimiz ve rızamız dışında silinmiştir. Meclis kayıtlarına alınması ve işleme konulması aşamasında, önerge metninde yer alan bazı kişi isimlerinin tarafıma herhangi bir bilgi verilmeden ve rızam dışında metinden çıkarıldığı görülmüştür. Milletvekillerinin yasama denetimi kapsamında sunduğu soru önergelerinin içeriğinin, önerge sahibi milletvekilinin bilgisi ve onayı dışında değiştirilmesi; hem yasama yetkisinin kullanımına müdahale hem de Meclis denetim fonksiyonunun zayıflatılması anlamına gelmektedir