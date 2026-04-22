Murat Bakan, 2024 yılında Gülistan Doku ile ilgili verdikleri soru önergesinde rızası dışında değişiklikler yapıldığını öne sürdü. Bakan konuyla ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a 7 kritik soru sordu.
Bakan'ın açıklamaları şöyle:
2024 yılında Gülistan Doku ile ilgili verdim önergesindeki isimler bilgimiz ve rızamız dışında silinmiştir. Meclis kayıtlarına alınması ve işleme konulması aşamasında, önerge metninde yer alan bazı kişi isimlerinin tarafıma herhangi bir bilgi verilmeden ve rızam dışında metinden çıkarıldığı görülmüştür. Milletvekillerinin yasama denetimi kapsamında sunduğu soru önergelerinin içeriğinin, önerge sahibi milletvekilinin bilgisi ve onayı dışında değiştirilmesi; hem yasama yetkisinin kullanımına müdahale hem de Meclis denetim fonksiyonunun zayıflatılması anlamına gelmektedir
CHP’li Bakan, Numan Kurtulmuş’a şunları sordu:
- Söz konusu soru önergemde yer alan bazı isimler hangi gerekçe ile, kim veya hangi birim tarafından metinden çıkarılmıştır?
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bünyesinde, milletvekillerinin sunduğu soru önergelerinin içeriğinde değişiklik yapma yetkisi hangi mevzuata dayanmaktadır?
- Bir milletvekilinin bilgisi ve onayı olmaksızın önerge metninde değişiklik yapılması hukuken ve idari olarak hangi çerçevede değerlendirilmektedir?
- Söz konusu isimlerin metinden çıkarılması talimatı verilmiş ise, bu talimat kim tarafından ve hangi gerekçeyle verilmiştir.
- Daha önce benzer şekilde milletvekillerinin verdiği soru önergelerinde içerik değişikliği yapıldığı işlemler bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise bunların sayısı ve gerekçeleri nelerdir?
- Bu uygulama, yasama faaliyetlerinin şeffaflığı ve milletvekillerinin denetim hakkı açısından nasıl açıklanmaktadır?
- İlgili soru önergesinin orijinal hali ile TBMM kayıtlarına alınması ve işleme konulması yönünde bir düzeltme yapılacak mıdır?"