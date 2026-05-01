MÜFETTİŞLERİN İNCELEMESİ TAMAMLANDI: RAPOR ERZURUM’DA

Tunceli’de Gülistan Doku’nun akıbetini araştıran soruşturmada idari inceleme aşaması sona erdi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye ve polis başmüfettişleri ile Sağlık Bakanlığı müfettişleri, hazırladıkları kapsamlı raporları Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. Raporların odak noktasında; o dönem görev yapan mülki idare amirleri, emniyet personeli ve hastane kayıtlarının silinmesinde rolü olduğu iddia edilen görevlilerin ihmal ve usulsüzlükleri yer alıyor.

BAŞSAVCI CANSU’NUN HAMLESİ VE JASAT OPERASYONU

2024 Haziran kararnamesiyle göreve başlayan Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu, dosyayı raftan indirerek kapsamlı bir yeniden inceleme süreci başlatmıştı. JASAT personelinden oluşan özel bir ekibin kurulmasıyla, 700 saatlik ek kamera görüntüsü ve dijital veri titizlikle incelendi. Bu çalışmaların ardından nisan ayı içerisinde üç dalga halinde düzenlenen operasyonlarla dosya resmen "cinayet" soruşturmasına dönüştürüldü.

TUTUKLAMALAR VE "KIRMIZI BÜLTEN" KARARI

Soruşturma kapsamında aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Gülistan Doku’ya son teması olduğu tespit edilen Erdoğan Elaldı ve dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Eski erkek arkadaş Zeinal Abarakov, ailesi ve dönemin koruma görevlileri "Suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan cezaevine gönderildi. Gülistan’ın hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklanırken, eski Vali Tuncay Sonel hakkında birden fazla suçlamayla tutuklama kararı verildi. ABD'de bulunan şüpheli Umut Altaş için uluslararası düzeyde kırmızı bülten çıkarıldı.

DELİLLERİN SİLİNDİĞİ HASTANE KAYITLARI MERCEK ALTINDA

Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin çalışması, Gülistan Doku’nun kaybolmadan hemen önce gittiği Tunceli Devlet Hastanesi’ndeki dijital müdahaleleri gün yüzüne çıkardı. Kayıtların bilinçli olarak silindiğinin tespit edilmesi üzerine bilgi işlem görevlileri adli kontrolle serbest bırakılırken, bu silme işleminin hangi hiyerarşik emirle yapıldığı müfettiş raporlarıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi.