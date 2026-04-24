ADALET İÇİN YENİ PERDE: TAKİPSİZLİK KARARLARI BİR BİR KALDIRILIYOR

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen şüpheli ölümler ve kayıp dosyalarında, ailelerin yılmaz mücadelesi meyvelerini veriyor. Gülistan Doku, Dorukhan Büyükışık ve Onur Özkan dosyalarında yaşanan peş peşe gelişmeler, yargı sürecine yeni bir boyut kazandırdı.

İZMİR’DE "CİNAYET" SORUŞTURMASI SİL BAŞTAN

T24’ten Tolga Şardan’ın haberine göre İzmir Narlıdere’de 2018 yılında inşaatta cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık dosyasında tarihi bir gelişme yaşandı. Daha önce Büyükışık’ın intihar ettiği söylenmişti. Baba Ethem Büyükışık’ın "insanüstü" gayretleri sonucunda, daha önce haklarında takipsizlik kararı verilen inşaat sahipleri Tanyer Ailesi ve bazı emniyet görevlileri hakkındaki karar mahkemece kaldırıldı. İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi, "eksik inceleme" yapıldığına hükmedildi.

DOSYA SİL BAŞTAN YAZILACAK

Şardan’ın yazısına göre haklarında daha önce mahkeme kararıyla takipsizlik kararı verilen Mehmet Münir Tanyer, Mehmet Taylan Tanyer, Murat Köze, Cevdet Akay, İhsan Gökmen Ellez, Gökhan Aydoğmuş, İbrahim Kazmacı, Yiğit Aykurt ile İzmir Emniyet Müdürlüğü kolluk görevlileriyle ilgili olarak “kasten öldürme” ile “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından tekrar adli soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

ANKARA’DA 10 YILLIK DOSYA VALİLİK TAKİBİNDE

Ankara’da 2016 yılında balkondan düşerek hayatını kaybeden lise öğrencisi Onur Özkan’ın dosyası, 10 yıl sonra Ankara Valiliği’nin gündemine girdi. Ailenin "verilerin silindiği ve kayıtların gizlendiği" iddiasıyla yaptığı başvuru kabul edildi.

Özkan’ın ölümünün araştırılması 5 yıldan uzun sürdü. Daha önce, Özkan’ın balkondan düştüğü esnada evde olan ve 18 yaşından küçük olan 3 kişi hakkında dava açılmış, beraat kararı verilmişti. Özkan ailesinin mücadelesiyle, savcı ile olayda ismi geçen çocuklardan birinin avukatı arasındaki samimiyet ortaya çıktı. Özkan ailesi, geçtiğimiz günlerde “verilerin silinmesi, kayıtların bulunamaması, savcılığın istemesine karşın kayıtların sunulamaması” hakkında tekrar Valilik’e başvurdu. Aile başvurusu, Valilik tarafından kabul edildi.