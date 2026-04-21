Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin bugün kaleme aldığı köşe yazısında "Gülistan soruşturmasındaki ASELSAN görevlisi kim?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Erkin yazısında, Gülistan Doku'nun kaybolduğu günden iki gün sonraya 7 Ocak 2020'ye dikkat çekerek, bir Aselsan görevlisinin o tarihte, "Tüm K noktalarında (kör noktaları izleyebilmek için kurulan özel kamera düzenekleri) kamera değişimi olacak" dediğini hatırlattı.

"Evet… Gülistan’ın kaybolduğu 5 Ocak 2020’den sonra üç başsavcının değiştiğini biliyoruz. Son Başsavcı Ebru Cansun’un özel gayretiyle açılan dosyada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun jandarma sorgusundaki “Kim bu ASELSAN görevlisi?” sorusuna da yanıt aramak gerekiyor!" diyen Erkin yazısında şunları kaleme aldı:

"Şükrü Eroğlu’nun Tunceli Jandarma’daki sorgusunda “kamera kayıtları” gündeme geldi.

SORULDU: Gülistan Doku kaybolduktan iki gün sonra, Aselsan görevlisinin 5 dakika arayla 155’i arayarak “Tüm K noktalarında kamera değişimi olacak” dediği, ilk arayışında “2 araçla çıkacağız” dediği, ikinci arayışında 3 araçla çıkış yapacağız dediğinin tespit edildiği, Gülistan Doku köprüde ve barajda aranırken neden tüm şehri tepeden hakim gören ve Gülistan’ın akıbetini aydınlatmaya yarayabilecek olan K noktalarındaki kamera kayıtları alınmadığı gibi neden 2 gün sonra değiştirilmesine karar verildi. Bunun kararını kim verdi, talimatı veren kimdir?

CEVABEN: Ben bu konuyu ilk kez duyuyorum. Konu hakkında bir bilgim yoktur. Bu konuyu benim görevim vali koruması olması nedeniyle bilmem mümkün değildir.

Araya girelim.

Altı yıldır bekleyen dosyada, bu sorunun ilk kez sorulması, Tunceli’yi tepeden gören kamera kayıtlarının alınmadığı ve hatta kameraların değiştiği ilginç değil mi? Bir kez daha soralım: Kim bu ASELSAN görevlisi?

Jandarma sorgusuna devam.

SORULDU: Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü ve Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’nde verilen cevaplarda K noktalarındaki kameralarda 01-08 Ocak 2020 arası herhangi bir arıza, bakım, onarım ve arıza ihbarı olmadığı şeklinde cevap verildiği anlaşılmıştır, değişime ilişkin herhangi bir belge, fatura, kayıt da olmadığı belirtilmiştir. Hal böyle iken neden, ne sebeple K noktalarındaki kameraları değiştirme ihtiyacı duyuldu?

CEVABEN: Ben bu konuyu yine söylüyorum ilk kez duyuyorum. Konu hakkında bir bilgim yoktur"

"KAMERALAR NEDEN DEĞİŞTİ"

Jandarmanın dosyaya hakim olduğunun altını çizen Erkin, "K noktalarındaki kameralarda ayrıca, bakım, onarım ve arıza ihbarının alınmadığını da tespit etmiş. Gerçekten bu kameralar neden değişti? Bir kez daha soralım: Kim bu ASELSAN görevlisi?" sorusunu yöneltti.