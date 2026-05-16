Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden birisi de Munzur Üniversitesi'nin kamera sistemlerinden sorumlu isimler Savaş Gültürk ile Süleyman Önal'dı. Nefes Gazetesi'nin haberine göre, Önal'ın jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı.

Önal, ifadesinde, sistem odasındaki tüm yetkinin kendisinde olduğunu iddia eden diğer sorumlu Savaş Güntürk'ün sözlerini yalanladı. Sorumluluğu tek başına üstlenmeyen Önal, "Rektörlük kamera sistemleri ile ilgili bana yardımcı olması amacıyla yanımda görevlendirilmiştir. Savaş ile aynı görevi yaptık. Benim ne kadar yetkim ve görevim varsa onun da aynı görevi vardır" dedi.

‘AKIBETİ İLE İLGİLİ BİLGİM YOK’

Önal ifadesinde, kameralardan sorumlu Savaş Güntürk’ün ifadesinde sistem odasında tüm yetkilerin kendisine ait olduğuna ilişkin iddiayı yalanladı. Önal, “Rektörlük kamera sistemleri ile ilgili bana yardımcı olması amacıyla yanımda görevlendirilmiştir. Savaş ile aynı görevi yaptık. Benim ne kadar yetkim ve görevim varsa onun da aynı görevi vardır” dedi.

Önal, “Gülistan Doku’nun kaybolması ile ilgili bildikleriniz nelerdir?” sorusuna da “Gülistan Doku’nun akıbeti ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Medyadan ve üniversitede konuşulan herkesin bildiği şeyler olan viyadükte suya intihar etmek amaçlı atladığını biliyorum. Başka da bir bilgim yoktur” ifadelerini verdi.

‘SUDA DEĞİL’ DİYEN JANDARMA ŞEHİT OLMUŞ

Önal jandarmadaki ifadesinde, Gülistan Doku’nun aramalarına katılan ve ‘Gülistan suda değil’ diyen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timinde yer alan bir personelin yaşamını yitirmesinden de bahsetti.

Önal ifadesinde şunları söyledi: “Jandarma SAK timinde iken şehit olan Gülistan’ı arama çalışmalarına katılan ismini hatırlamadığım personel, Savaş’ın ziyaretine görüntüleme odasına gelmişti. Kendisi ile tanışıklığımız yoktur. Ben de orada tanıştım. Savaş ile aralarında geçen konuşmada hatırladığım kadarıyla ‘Ben bu kadar yıllık personelim bildiğim tecrübelerime göre bu kız bu suda değil, olsaydı şimdiye kadar bulurduk’ şeklinde konuşmalar olduğunu hatırlıyorum. Daha sonrasında da bu şehit olan Jandarma personeli de hatırladığım kadarıyla kendi ekip arkadaşları ile Sarı Saltuk Viyadüğü’nü uzaktan gören kameranın bulunduğu noktaya gittiler, daha sonrasında nereye gittiler hatırlamıyorum.”

Önal’ın bahsettiği ve ismi bilinmeyen jandarmanın ne zaman ne şekilde yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşılamadı.

FOTOĞRAFI İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Gülistan Doku’nun daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan fotoğraf karesi ortaya çıktı. Fotoğrafta Doku’nun annesi Bedriye, ablası Aynur Doku ve kuzenleriyle bir düğüne katıldığı görülüyor. Fotoğrafta gülümseyen Gülistan Doku bu mutlu anlarından birkaç hafta sonra katledildi.