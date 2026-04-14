Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında yeni bir adım atıldı.

Edinilen bilgilere göre, dosya kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliye yönelik gözaltı işlemleri tamamlandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir isim daha dosyaya dahil edildi.

Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz ile yakın ilişkisi olduğu ifade edilen Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Altaş’ın Mayıs 2022’den bu yana ABD’de bulunduğu ve o tarihten itibaren Türkiye’ye dönmediği öğrenildi.

KIRMIZI BÜLTEN GÜNDEMDE

Başsavcılığın, Altaş hakkında uluslararası yakalama kararı anlamına gelen kırmızı bülten çıkarılması için girişimlerde bulunması bekleniyor. Sürecin tamamlanması halinde şüphelinin iadesi için resmi adımlar atılacak.