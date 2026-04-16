Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Ferhat Güven ile ilgili, Tunceli Valiliği'nin ardından atandığı Ordu Valiliği döneminde Tuncay Sonel tarafından yazılan resmi yazı ortaya çıktı.

Yazıda, "Ferhat Güven, Tuncelimizde Terör örgütü PKK/KCK hakkında bilgi, belge ve doküman noktasında güvenlik birimlerine yardımcı olmuştur. Güven, Tunceli Belediyesi'nde kayyum döneminde güvenlik birimlerinin referansıyla işe alınmıştır. Bizim dönemimizde de vatanını ve milletini seven bir birey olarak devletimize hizmet etmiştir" ifadeleri yer aldı.

Gülistan Doku'nun Ocak 2020’de kaybolduğu dönemde Tunceli Valiliği yapan, ardından da Ordu Valiliği'ne atanan Tuncay Sonel'in, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin dosyanın şüphelilerinden Ferhat Güven ile ilgili yazısı ortaya çıktı.

Buna göre, dönemin Ordu Valisi Sonel, 20 Nisan 2023 tarihli yazıyı, Ferhat Güven’in Tunceli’de “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasına gönderdi.

“GÜVENLİK BİRİMLERİNE YARDIMCI OLDU”

Vali Sonel imzasını taşıyan resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Mahkemenizin ceza dosyasında yargılanmakta olan sanık Ferhat Güven, Tuncelimizde terör örgütü PKK/KCK hakkında bilgi, belge ve doküman noktasında güvenlik birimlerine yardımcı (Tunceli Emniyet Müdürlüğü - Güvenlik Şube Müdürlüğü) olmuştur. Ferhat Güven, güvenlik birimlerine yardımcı olduğu için Tunceli Belediyesinde (kayyum döneminde) güvenlik birimlerinin referansıyla işe alınmıştır. Bizim dönemimizde de (30 Haziran 2017 - 16 Haziran 2020) vatanını ve milletini seven bir birey olarak devletimize hizmet etmiştir.”

Mahkemenin yargılama sonucunda Güven’i “terör örgütü üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı ve dosyanın istinaf incelemesine gönderildiği kaydedildi.

Tunceli’de, 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında Ferhat Güven'in yanı sıra Vali Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de bulunuyor.